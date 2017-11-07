Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Поліція порушила справу проти кав'ярні у Львові за незаконне використання бренду

Правовласнику завдано збитків на суму понад 2 млн гривень
Департамент захисту економіки Національної поліції відкрив провадження за ч.3 ст.229 Кримінального кодексу (незаконне використання бренду) проти Львівської мануфактури кави.
Поліція порушила справу проти кав Фото: lv.npu.gov.ua

На магазин подав заяву правовласник однієї з кавових марок. Під час слідства було встановлено, що в мережі продавали каву, сувеніри та інші продукти з торговою маркою, право на яку належить іншій особі, повідомляє сайт поліції.

У рамках обшуків поліція вилучила понад тисячу пакетів брендованої кави, понад 100 кг кави в зернах, обладнання для фасування і упаковки кави, а також іншу продукцію з логотипами кавового бренда. Крім того, вилучено чорнові записи та інші речові докази, що підтверджують реалізацію продукції.

За попередніми оцінками, правовласнику завдано збитків на суму понад 2 млн гривень.

Мережа магазинів-кав'ярень "Львівська мануфактура кави" складається з трьох точок у центрі Львова: на проспекті Свободи, вулиці Братів Рогатинців і на Валовій.

Нагадаємо, що співробітники Служби безпеки викрили в Києві протиправну схему виведення понад 30 млн гривень готівки за кордон групою компаній - імпортерів чаю і кави.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

11 07 2017 15:52
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Засновник Eleks Олексій Скрипник: Я не хочу займати посаду головного айтішника України

Засновник Eleks Олексій Скрипник: Я не хочу займати посаду головного айтішника України

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.