Поліція порушила справу проти кав'ярні у Львові за незаконне використання бренду

Департамент захисту економіки Національної поліції відкрив провадження за ч.3 ст.229 Кримінального кодексу (незаконне використання бренду) проти Львівської мануфактури кави.

На магазин подав заяву правовласник однієї з кавових марок. Під час слідства було встановлено, що в мережі продавали каву, сувеніри та інші продукти з торговою маркою, право на яку належить іншій особі, повідомляє сайт поліції.

У рамках обшуків поліція вилучила понад тисячу пакетів брендованої кави, понад 100 кг кави в зернах, обладнання для фасування і упаковки кави, а також іншу продукцію з логотипами кавового бренда. Крім того, вилучено чорнові записи та інші речові докази, що підтверджують реалізацію продукції.

За попередніми оцінками, правовласнику завдано збитків на суму понад 2 млн гривень.

Мережа магазинів-кав'ярень "Львівська мануфактура кави" складається з трьох точок у центрі Львова: на проспекті Свободи, вулиці Братів Рогатинців і на Валовій.

Нагадаємо, що співробітники Служби безпеки викрили в Києві протиправну схему виведення понад 30 млн гривень готівки за кордон групою компаній - імпортерів чаю і кави.