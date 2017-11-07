Поліція порушила справу проти кав'ярні у Львові за незаконне використання бренду
На магазин подав заяву правовласник однієї з кавових марок. Під час слідства було встановлено, що в мережі продавали каву, сувеніри та інші продукти з торговою маркою, право на яку належить іншій особі, повідомляє сайт поліції.
У рамках обшуків поліція вилучила понад тисячу пакетів брендованої кави, понад 100 кг кави в зернах, обладнання для фасування і упаковки кави, а також іншу продукцію з логотипами кавового бренда. Крім того, вилучено чорнові записи та інші речові докази, що підтверджують реалізацію продукції.
За попередніми оцінками, правовласнику завдано збитків на суму понад 2 млн гривень.
Мережа магазинів-кав'ярень "Львівська мануфактура кави" складається з трьох точок у центрі Львова: на проспекті Свободи, вулиці Братів Рогатинців і на Валовій.
Нагадаємо, що співробітники Служби безпеки викрили в Києві протиправну схему виведення понад 30 млн гривень готівки за кордон групою компаній - імпортерів чаю і кави.
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