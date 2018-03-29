Поліція посилила охорону Миколаївської ОДА
Про це повідомляє обласна поліція.
Наразі у будівлі триває сесія облради, під час якої можуть підняти питання про відставку очільника Миколаївської ОДА Олексія Савченка.
Як зазначили у поліції, одна з громадських організацій повідомила правоохоронців про те, що сьогодні під час пікету під будівлею можуть відбутися бійки між учасниками акції, які нібито плануются як дискредитація правоохоронних органів.
До будівлі стягується дедалі більше активістів, інформують місцеві ЗМІ. Дехто з них ховає обличчя. На підході до будівлі їх обшукують.
Напередодні "Національний корпус" анонсував на акцію з вимагою від депутатів облради голосувати за відставку голови обласної держадміністрації Олексія Савченка, якого вони звинувачують у доведенні до самогубства в.о.директора місцевого аеропорту Владислава Волошина.
Нагадаємо, поліція перевіряє версію про доведення до самогубства льотчика і ветерана АТО Владислава Волошина, який застрелився 18 березня у власній квартирі.
Після самогубства Волошина у ЗМІ було опубліковане його листування, в якому він ділився зі співрозмовником копією висновків перевірки Держаудитслужби, а також повідомляв, що Олексій Савченко продовжив йому контракт, хоча він хотів звільнитися. Волошин також написав, що його відвідують суїцидальні думки.
Заступник Волошина Аліна Коротич заявила, що чиновники Миколаївської ОДА змушували його підписувати акти виконаних робіт по ремонту аеропорту. Волошин не погоджувався підписувати такі акти, вважаючи їх незаконними - ремонтні роботи здійснювалися "фактично без проведення" тендера.
Савченко в коментарі по самогубству Волошина заявив, що у льотчика склалися напружені відносини з колишнім керівництвом аеропорту, яке побачило в ньому "конкурента". Також губернатор назвав "нісенітницею" розповіді про тендери як про можливу причину суїциду Волошина.
"Дехто взявся тиражувати телефонне листування Влада, як я зрозумів, з минулими керівниками аеропорту, які і натворили на підприємстві чортзна-що", - прокоментував Савченко скріншоти діалогу.
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