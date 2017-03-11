Поліція посилила заходи безпеки в Маріуполі перед матчем із "Шахтарем"
Про це повідомляє обласна поліція на своїй сторінці у Facebook.
"На вулиці Маріуполя вже сьогодні вийшла максимальна кількість піших та автопатрулів, груп реагування патрульної поліції, екіпажів патрульних. Посилення відбулося й на в’їздах-виїздах в місто", – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що до заходів залучено поліцейських з інших областей України, спецпризначенців, вибухотехніків, кінологів та військовослужбовців Нацгвардії України.
Зазначимо, матч між "Шахтарем" і місцевою командою в рамках прем'єр-ліги України пройде в Маріуполі 5 листопада.
Як повідомлялося, поліція Києва та столичного регіону перейшла на посилений режим несення служби. Такі заходи в поліції пояснили ускладненням оперативної ситуації в столиці й області, обумовленим здійсненням низки резонансних злочинів.
Нагадаємо, що КДК ФФУ прийняв рішення зарахувати київському "Динамо" за неявку на матч у Маріуполі технічну поразку.
Наразі ніхто з представників "Динамо" не коментував рішення КДК. Швидше за все, київський клуб подасть апеляцію, яку КДК також відхилить. Відтак, свою правоту кияни спробують відстояти в міжнародних судах. Зважаючи на те, що раніше УЄФА та ФІФА забороняв проводити матчі в Харкові, Дніпрі та Запоріжжі, то перемога "Динамо" є надзвичайно реальною.
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