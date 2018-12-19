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Поліція посилить патрулювання поблизу храмів

Також поліція посилено патрулюватиме траси міжнародного і національного значення в напрямку західних областей
Поліція почне чергувати поблизу храмів, церков і місць проведення релігійних служб під час проведення новорічних і Різдвяних свят.
Поліція посилить патрулювання поблизу храмів Фото: з вільних джерел

Правоохоронці вже почали підготовку до забезпечення публічної безпеки та правопорядку під час проведення новорічних і Різдвяних свят, повідомляє прес-служба поліції області.

"Зараз вже починаються святкові дні, тому особлива увага поліції повинна бути зосереджена на місцях святкування й відпочинку громадян. Наше головне завдання - це дотримання правопорядку без винятку, особливо під час новорічних і Різдвяних свят", - зазначив заступник голови Нацполиции Олександр Фацевич під час тематичної наради.

Також було обговорено питання забезпечення безпеки дорожнього руху. Повідомляється, що поліція посилено патрулюватиме траси міжнародного і національного значення в напрямку західних областей.

У цей час поліція вже працює в посиленому варіанті несення служби.

Як відомо, у суботу, 15 грудня, об'єднавчий собор обрав митрополита Переяславського і Білоцерківського Епіфанія (Думенка) на пост предстоятеля єдиної Української православної церкви.

Вселенський патріарх Варфоломій запросив новообраного предстоятеля Православної церкви України Епіфанія на вручення томосу до Стамбула 6 січня.

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19 12 2018 23:19
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