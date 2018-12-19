Поліція посилить патрулювання поблизу храмів
Правоохоронці вже почали підготовку до забезпечення публічної безпеки та правопорядку під час проведення новорічних і Різдвяних свят, повідомляє прес-служба поліції області.
"Зараз вже починаються святкові дні, тому особлива увага поліції повинна бути зосереджена на місцях святкування й відпочинку громадян. Наше головне завдання - це дотримання правопорядку без винятку, особливо під час новорічних і Різдвяних свят", - зазначив заступник голови Нацполиции Олександр Фацевич під час тематичної наради.
Також було обговорено питання забезпечення безпеки дорожнього руху. Повідомляється, що поліція посилено патрулюватиме траси міжнародного і національного значення в напрямку західних областей.
У цей час поліція вже працює в посиленому варіанті несення служби.
Як відомо, у суботу, 15 грудня, об'єднавчий собор обрав митрополита Переяславського і Білоцерківського Епіфанія (Думенка) на пост предстоятеля єдиної Української православної церкви.
Вселенський патріарх Варфоломій запросив новообраного предстоятеля Православної церкви України Епіфанія на вручення томосу до Стамбула 6 січня.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО "Холодна війна" стала кращим європейським фільмом року
- ВІДЕО Bohemian Rhapsody визнали найпопулярнішою піснею XX століття
- ФОТО Світ диких тварин в об'єктиві фінського фотографа
- Отруєні насильством суспільства Бути свідком теж шкідливо
- Історія ветерана 72 ОМБр, який після поранення на Донбасі зайнявся розведенням овець"Немає нічого неможливого, є тільки лінь та жалість до самого себе"