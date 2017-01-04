Поліція повідомила подробиці стрілянини в Дніпровському районі Києва
Як повідомляє Відділ комунікації поліції Києва, близько 15:00 у Дніпровському районі оперативники помітили групу зловмисників, які обкрадали автомобілі. Під час затримання вони намагалися втекти у різні боки, тож оперативник зробив кілька попереджувальних пострілів із травматичної зброї.
Трьох чоловіків затримано на місці злочину, ще одному вдалося втекти автомобілем. Поліцейські відразу розпочали його пошуки й затримали у Деснянському районі Києва.
Чоловіків доправили до управління поліції. Усі затримані – громадяни іншої держави. З ними працюють слідчі.
Раніше "Київ оперативний" повідомив, що в Дніпровському районі Києва сталася стрілянина, одна людина госпіталізована.
Нагадаємо, поліція Києва розшукує невідомих, які побили битами і стріляли в заступника директора державного підприємства.
У центрі Києва в суботу, 25 березня, сталася стрілянина, поранення отримав студент 1998 року народження.
У центрі Києва на вулиці Омеляновича-Павленко (колишня вул. Суворова) сталась стрілянина, під час якої чоловік отримав поранення.
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