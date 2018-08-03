Поліція повідомила про самогубство старшого сержанта неподалік резиденції Порошенка

За попередньою інформацією, співробітник поліції вчинив самогубство з табельної зброї

У селищі Козин Київської області співробітник поліції полку особливого призначення вчинив самогубство. Інцидент стався ще 23 лютого, однак поліція його не оприлюднювала та проводила розслідування.

Про це в коментарі "УНН" повідомив речник ГУ Нацполіції в Київській області Микола Жукович. Інцидент стався ще 23 лютого.

"Факт такий є (факт самогубства співробітника полку поліції особливого призначення на посту біля смт Козин, недалеко від резиденції Порошенка, - ред.). Зараз проводиться розслідування. Відкрите кримінальне провадження", - сказав представник поліції Київщини.

Відповідаючи на питання, чи охороняв цей співробітник поліції резиденцію Президента, Жукович відповів, що "це сталося неподалік від резиденції, але на посаді".

Також повідомляється, що, за попередньою інформацією, співробітник поліції вчинив самогубство з табельної зброї.

Як уточнює "Страна", загиблий - старший сержант Сергій Галасюк. За фактом його загибелі кримінальне провадження відкрито за статтею Кримінального кодексу про навмисне вбивство.

Зазначимо, селище міського типу Козин розташований в 30 км від Києва і відомий у чому розташуванням там резиденції, в якій проживає президент.

Нагадаємо, вчора, 7 березня, депутата Житомирської обласної ради зранку госпіталізували після того, як він вистрелив собі у груди.