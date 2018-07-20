Встановлено особу, причетну до вбивства Шеремета, але не ідентифіковано, - поліція

Слідчо-оперативна група з працівників Нацполіції та Служби безпеки України відпрацьовує чотири основні версії щодо мотивів вбивства журналіста Павла Шеремета

Голова Нацполіції В'ячеслав Аброськін заявив, що слідство "встановило особу, яка може бути причетна до вбивства журналіста Павла Шеремета, але поки її не ідентифікувало"

Про це він сказав під час брифінгу в Одесі 20 липня.

За його словами, з моменту скоєння вбивства була створена посилена слідчо-оперативна група, яка розслідує кримінальне провадження.

Він зазначив, що до її складу входять найкращі співробітники слідства і кримінального розшуку, які провели дуже великий об'єм роботи.

"Це правда. Багато критиків кажуть, що немає позитивних результатів. Від лиця кримінальної поліції можу сказати, що позитивні результати є", - заявив Аброскін.

"Проведена робота по певних напрямках. Сьогодні можу сказати, що встановлена особа, тобто не особа установлена, а людина, яку можна ідентифікувати", - додав голова Нацполіції

Він зазначив, що оперативники опрацювали понад 3 тисячі терабайтів відеоматеріалів, які були вилучені у ході слідчо-оперативних заходів.

"У подальшому ця робота, яка була проведена, дасть нам можливість встановити особистість людини, яка була на відео безпосередньо під час мінування", - розповів Аброськін.

Головний поліцейський сказав, що не може розповісти більше, бо у нього немає для цього дозволу від слідчого і тому "він не може перейти певний кордон".

"Але робота йде, вона продовжується. І коли буде можливість і відповідний дозвіл, ми зможемо сказати більше. Але це, мабуть, може бути тоді, коли певна людина буде затримана, коли їй буде повідомлено про підозру і коли буде рішення суду", - додав він.

Голова Нацполіції запевнив, що справа вбивства Шеремета "щодня обговорюється" правоохоронцями.

Слідчо-оперативна група з працівників Нацполіції та Служби безпеки України відпрацьовує чотири основні версії щодо мотивів вбивства журналіста Павла Шеремета, повідомив прес-секретар Генеральної прокуратури Андрій Лисенко у Facebook.

Перша версія слідства — це професійна журналістська діяльність Шеремета, друга — особисті неприязні стосунки, третя —дестабілізація обстановки в України, четверта — "помилка об’єкту" (автомобіль, який вибухнув, належав не Шеремету, а іншій особі — Олені Притулі).

Про підозру нікому ще не повідомлено.

Водночас у повідомленні йдеться, що за фактом вбивства розпочали кримінальне провадження за ознаками злочину за п.5 ч.2 ст.115 КК України "Умисне вбивство скоєне способом, небезпечним для життя багатьох осіб". Провадження відкрили 20 липня 2016 року.

Зазначається також, що станом на 20 липня слідчі вже провели понад 20 експертиз, деякі з яких ще тривають.

"За словами слідчих, опитано десятки людей, проведено моніторинг ефіру мобільного зв'язку, вивчено записи камер відеоспостереження та матеріалів, які з'являлися в медіапросторі", — написав Лисенко.

До проведення експертних досліджень у справі Шеремета долучили фахівців американського Федерального бюро розслідувань.

Також у прес-службі Гепрокуратури Громадському повідомили, що всю інформацію вони отримують від слідчих і в цьому розслідуванні вони здійснюють лише процесуальне керівництво.