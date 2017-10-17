До будівлі Ради пропустили мітингувальників, вони встановили кілька наметів, - ФОТО
Станом на 16:35 до кордону підійшла колона протестувальників на чолі з лідером партії "Рух нових сил" Михеилом Саакашвілі і народним депутатом Сергієм Лещенком. Поліція пропускає, - повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Велика частина знаходяться біля кордону на вулиці Садовій людей просувається до будівлі парламенту разом з Саакашвілі.
Пізніше стало відомо, що пікетувальники почали встановлювати намети біля будівлі Ради.
Фото: Українська правда
Нагадаємо, у Києві біля Кабміну сталася бійка між правоохоронцями та учасниками акції протесту.
17 жовтня на площі навпроти Верховної Ради зібрався кількатисячний мітинг за зняття депутатської недоторканності, зміни виборчого законодавства та створення антикорупційного суду.
За порядком стежить 3,5 тисячі правоохоронців.
За словами директора Департаменту комунікації МВС Артема Шевченка, такі серйозні заходи безпеки викликані подіями 31 серпня 2015 року, коли від гранати загинули 4 гвардійці-строковики.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО У Великобританії зафіксували червоний місяць та сонце через потужний ураган, - ФОТОрепортаж
- ФОТО Кривава стрілянина у Лас-Вегасі, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО В Британії помер найстаріший кіт у світі, - ВІДЕО
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа