До будівлі Ради пропустили мітингувальників, вони встановили кілька наметів, - ФОТО Серед тих, хто просувається до будівлі парламенту - Міхеїл Саакашвілі

Представники Національної поліції України, які стояли кордоном на перетині вулиць Грушевського та Садової, пропускають протестувальників, які несуть намети та спальники на територію біля будівлі Верховної Ради.

Фото: Богдан Кутєпов

Станом на 16:35 до кордону підійшла колона протестувальників на чолі з лідером партії "Рух нових сил" Михеилом Саакашвілі і народним депутатом Сергієм Лещенком. Поліція пропускає, - повідомляє "Інтерфакс-Україна". Велика частина знаходяться біля кордону на вулиці Садовій людей просувається до будівлі парламенту разом з Саакашвілі. Пізніше стало відомо, що пікетувальники почали встановлювати намети біля будівлі Ради. Фото: Українська правда Нагадаємо, у Києві біля Кабміну сталася бійка між правоохоронцями та учасниками акції протесту. 17 жовтня на площі навпроти Верховної Ради зібрався кількатисячний мітинг за зняття депутатської недоторканності, зміни виборчого законодавства та створення антикорупційного суду. За порядком стежить 3,5 тисячі правоохоронців. За словами директора Департаменту комунікації МВС Артема Шевченка, такі серйозні заходи безпеки викликані подіями 31 серпня 2015 року, коли від гранати загинули 4 гвардійці-строковики.

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