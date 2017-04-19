Правоохоронці підкреслили, що функціонування сайту та його діяльність не є предметом досудового розслідування

Поліція провела обшук в офісі редакції харківського інтернет-видання 057.ua.

Сьогодні вранці в офіс сайту увійшли більше десятка чоловіків і вивели в коридор директора, після чого увірвалися і зажадали всім іншим вийти з-за столів і здати мобільні телефони, повідомляється на сайті ЗМІ.

Оперативні співробітники показали посвідчення податкової поліції. Разом з ними був представник Національної поліції, який і керував слідчими діями. Група працювала згідно з рішенням Київського районного суду Харкова, який задовольнив клопотання слідчого СУ Нацполиции в Харківській області і видав дозвіл на проведення обшуку в офісах, де розташовується редакція.

Однак в порушення постанови суду силовики провели допит всіх людей, які перебували в приміщенні. Крім співробітників, "під роздачу" потрапили гості, стажисти, люди, які прийшли на співбесіду для подальшого працевлаштування, пише видання.

"Всіх їх замкнули і попросили здати телефони. Людей не пускали навіть у туалет і настійно рекомендували "потерпіти", - йдеться в повідомленні.

Пізніше інформація про подібних діях у редакції ЗМІ з'явилася на сайті ГУ Нацполіції в Харківській області.

"Оперативні заходи проведені силами слідчого управління ГУ НП в області та працівниками ОУ ГФС в Харківській області відповідно до вимог кримінально-процесуального законодавства. Вилучені документи по використанню праці осіб без належного оформлення, готівкові кошти та електронні носії інформації. В даний час слідчим управлінням ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальній справі за ч. 1 ст. 172 (грубе порушення законодавства про працю) Кримінального кодексу України", - повідомили в поліції, додавши, що, згідно отриманої інформації, ЗМІ виплачує заробітну плату найманим працівникам без відображення в податковому і бухгалтерському обліку.

Під час проведення оперативних заходів будь-яких перешкод для роботи інтернет-сайту не виявлялося, він своєї діяльності не припиняв, запевнили в поліції.

Правоохоронці підкреслили, що функціонування сайту та його діяльність не є предметом досудового розслідування.