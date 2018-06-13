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Поліція проводить навчання в Києві та просить не панікувати

Правоохоронці просять не панікувати і з розумінням поставитися до тимчасових незручностей
У столиці проходять навчання Національної поліції.
Поліція проводить навчання в Києві та просить не панікувати Фото: facebook.com/UA.KyivPolice

"За легендою, зловмисники, поранивши підприємця, взяли його у заручники. Правоохоронці відпрацьовують відповідні оперативні плани для затримання нападників та звільнення чоловіка: залучені всі профільні служби", – повідомляє 13 червня прес-служба поліції Києва.

Фото: Українська правда

Правоохоронці просять не панікувати і з розумінням поставитися до тимчасових незручностей.

Фото: Українська правда

Нагадаємо, 1 червня в Енергодарі (Запорізька область) відбулася "вистава", присвячена Дню захисту дітей. У ній взяли участь бійці взводу спецпризначення військової частини №3042. Боєць спецназу, який здолав умовного противника в ножовому бою, на очах у дітей "перерізав горло" переможеному. 

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13 06 2018 13:25
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