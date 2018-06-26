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Поліція проводить обшуки в 11 областях у справі про договірні матчі

Обшуки проводять в організаторів договірних матчів, діючих та колишніх футбольних функціонерів
Зранку, 26 червня, в 11 областях України почалися санкціоновані обшуки в організаторів договірних матчів, а також у колишніх та діючих футболістів, арбітрів, агентів та інших причетних.
Поліція проводить обшуки в 11 областях у справі про договірні матчі Фото: з відкритих джерел

"Працівники поліції, співробітники департаменту захисту економіки головного слідчого управління, за процесуальним керівництвом ГПУ, проводять зранку санкціоновані обшуки на території 11 областей у рамках кримінальної справи щодо фактів організованих матчів в українському футболі", - повідомила речниця департаменту захисту економіки нацполіції Наталія Калиновська, інформує "Українська правда".

За її словами, обшуки проводять  в організаторів договірних матчів, діючих та колишніх футбольних функціонерів.

У яких саме областях проходять обшуки і скільки людей обшукують, вона не змогла відповісти, але зазначила, що слідчі дії, у тому числі, проходять у Києві та Київській області.

Нагадаємо, в Україні розпочалася спецоперація з виявлення організаторів договірних матчів. Правоохоронні органи провели більше 50 обшуків в 9 областях України.

В 2015 році був прийнятий так званий "закон Павелка" про боротьбу з договірними матчами у футболі. Згідно закону, для учасників та організаторів договірних матчів передбачена кримінальна відповідальність.

Комітет етики та чесної гри Федерації футболу України, що займається виявленням договірних матчів, очолює італієць Франческо Баранка.

 

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26 06 2018 11:47
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