Поліція проводить обшуки в 11 областях у справі про договірні матчі Обшуки проводять в організаторів договірних матчів, діючих та колишніх футбольних функціонерів

Зранку, 26 червня, в 11 областях України почалися санкціоновані обшуки в організаторів договірних матчів, а також у колишніх та діючих футболістів, арбітрів, агентів та інших причетних.

Фото: з відкритих джерел

"Працівники поліції, співробітники департаменту захисту економіки головного слідчого управління, за процесуальним керівництвом ГПУ, проводять зранку санкціоновані обшуки на території 11 областей у рамках кримінальної справи щодо фактів організованих матчів в українському футболі", - повідомила речниця департаменту захисту економіки нацполіції Наталія Калиновська, інформує "Українська правда". За її словами, обшуки проводять в організаторів договірних матчів, діючих та колишніх футбольних функціонерів. У яких саме областях проходять обшуки і скільки людей обшукують, вона не змогла відповісти, але зазначила, що слідчі дії, у тому числі, проходять у Києві та Київській області. Нагадаємо, в Україні розпочалася спецоперація з виявлення організаторів договірних матчів. Правоохоронні органи провели більше 50 обшуків в 9 областях України. В 2015 році був прийнятий так званий "закон Павелка" про боротьбу з договірними матчами у футболі. Згідно закону, для учасників та організаторів договірних матчів передбачена кримінальна відповідальність. Комітет етики та чесної гри Федерації футболу України, що займається виявленням договірних матчів, очолює італієць Франческо Баранка.

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію