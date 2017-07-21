Поліція проводить обшуки в Житомирській міськраді
Слідчі перевіряють документацію з реконструкції скверу імені Олега Ольжича.
"Житомирська міська рада зацікавлений у контролі за витрачанням бюджетних коштів та проведенні підрядниками якісних робіт з ремонту та реконструкції. Цього року Житомирська міська рада виділила понад 100 млн гривень на ремонтні роботи, за які будуть проведені ремонти на дорогах, тротуарах, прибудинкових територіях, комунальних мережах і реконструкції скверів. Нагадаємо, що через незадовільну роботу з укладання тротуарної плитки в місті Житомирі Житомирська міська рада подала три позови до суду про розірвання догово рів з ТОВ "Ві.Ай.Пі. Будівельна компанія", яка проводила ці роботи. Зараз позови на розгляді в суді", - повідомляється сайт міськради.
Місцеве видання "Житомир.інфо" пише, що поліція розслідує кримінальне провадження за ст.366 Кримінального кодексу - службова фальсифікація.
У серпні 2016 тендер на роботи з підготовки території для установки пам'ятника Олегу Ольжичу виграла житомирська фірма "Скефалд". За 2,5 млн грн вона повинна була розібрати бетонне покриття і ступені, демонтувати фундаменти і парапет, виконати земляні роботи, встановити сходи, турнікети, огородження, 8 лавок і 7 урн, а також підготувати місце для пам'ятника.
Роботи повинні були виконати не пізніше, ніж через 120 календарних днів після підписання договору. До 21 липня планували відкрити відремонтований сквер на розі вулиць Перемоги та Ольжича, але з'ясувалося, що ремонт скверу ще в процесі, а пам'ятник ще не виготовлений, тому дату відкриття скверу перенесли на День Незалежності 24 серпня.
Нагадаємо, що в Житомирі правоохоронці затримали депутата Олевського районної ради, який намагався дати хабар поліцейському за "кришування" нелегального видобутку бурштину.
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