Поліція розглядає три версії вбивства чеченця Махаурі в Києві

Національна поліція розглядає три версії вбивства чеченця Тимура Махаурі, якого підірвали 8 вересня в центрі Києва.

Про це в ефірі 112 каналу сказав директор департаменту комунікацій МВС Артем Шевченко.

"Версія перша - це могло бути пов'язано зі спецслужбами Російської Федерації або навіть кадировськими спецслужбами, які досить самостійні й за рахунок окремого фінансування досить потужні й, напевно, могли це зробити. Версія друга - це могло бути наслідком міжкримінальних з'ясувань стосунків, адже Махаурі навряд чи являв собою законослухняного громадянина, неодноразово затримувався за кордоном, а взимку - й у нас. Версія третя - це могли бути міжособистісні стосунки, помста чи що завгодно", - сказав він.

За словами Шевченка, зараз кримінальне провадження кваліфіковано за статтею 115 Кримінального кодексу - умисне вбивство, вчинене в суспільно небезпечний спосіб. Але наявність двох постраждалих - жінки й дитини - дає підстави для кваліфікації за ст.258 КК - терористичний акт.

Нагадаємо, вчора в центрі Києва біля Бесарабського ринку на вулиці Павла Скоропадського вибухнуло авто Toyota Camry з грузинськими номерами.

Загиблим під час вибуху в автомобілі на Бесарабці у Києві виявився Тимур Махаурі - член чеченського добровольчого батальйону імені Джоахара Дудаєва, який воював у зоні АТО.

За словами речника МВС Артема Шевченка, жінка, яка перебувала у машині, отримала серйозні ушкодження, їй відірвало ногу. Водночас життя дитини не є під загрозою, серйозних травм у неї немає.