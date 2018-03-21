Поліція розглядає версію про доведення до самогубства ветерана АТО Волошина

Розглядається конфлікт на роботі, сімейні негаразди, самогубство, скоєне після проходження служби в ЗСУ, нещасний випадок при поводженні з вогнепальною зброєю і самогубство, вчинене в стані душевного хвилювання

Поліція перевіряє версію про доведення до самогубства льотчика і ветерана АТО Владислава Волошина, який застрелився 18 березня у власній квартирі.

Про це заявили в поліції Миколаївської області.

"Слідчими внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань додаткова кваліфікація у справі про загибель Владислава Волошина за ст. 120 КК "Доведення до самогубства", щоб ретельно перевірити всі можливі причини, які призвели до трагедії", - повідомляють правоохоронці.

У поліції зазначили, що слідство вивчає всі версії. Вони будуть підтверджені або спростовані внаслідок слідчих дій на підставі експертиз.

Зокрема, розглядається конфлікт на роботі, сімейні негаразди, самогубство, скоєне після проходження служби в ЗСУ, нещасний випадок при поводженні з вогнепальною зброєю і самогубство, вчинене в стані душевного хвилювання.

Нагадаємо, 18 березня стало відомо, що в Миколаєві у власній квартирі застрелився 29-річний керівник обласного аеропорту, льотчик Владислав Волошин. Поліція почала кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 КК ("Умисне вбивство"), ведеться слідство.

Пізніше журналіст Андрій Лохматов опублікував одне з останніх листувань Волошина, де він говорить про тиск з боку голови Миколаївської ОДА Олексія Савченка, про бажання залишити аеропорт і про те, що останнім часом його не покидають суїцидальні думки.

"Я його не боюся. Дітей без батька не хочеться залишати, але суїцидальні думки мене не покидають", – йдеться в листуванні.

Голова Миколаївської ОДА Олексій Савченко, за інформацією його помічника, зараз перебуває у відпустці. На своїй сторінці у Facebook Савченко висловив співчуття родині загиблого Волошина.

Волошин був учасником бойових дій на Донбасі, його нагородили орденом "За мужність" ІІІ ступеня. Він був пілотом штурмовика.

У Росії його звинуватили в збитті малайзійського "Боїнга" рейсу МН17.

Нагадаємо, 29-річний керівник Миколаївського обласного аеропорту Владислав Волошин наклав на себе руки 18 березня. У момент самогубства Волошина вдома перебувала його родина.

Після самогубства Волошина у ЗМІ було опубліковане його листування, в якому він ділився зі співрозмовником копією висновків перевірки Держаудитслужби, а також повідомляв, що Олексій Савченко продовжив йому контракт, хоча він хотів звільнитися. Волошин також написав, що його відвідують суїцидальні думки.

Заступник Волошина Аліна Коротич заявила, що чиновники Миколаївської ОДА змушували його підписувати акти виконаних робіт по ремонту аеропорту. Волошин не погоджувався підписувати такі акти, вважаючи їх незаконними - ремонтні роботи здійснювалися "фактично без проведення" тендера.

Савченко в коментарі по самогубству Волошина заявив, що у льотчика склалися напружені відносини з колишнім керівництвом аеропорту, яке побачило в ньому "конкурента". Також губернатор назвав "нісенітницею" розповіді про тендери як про можливу причину суїциду Волошина.

"Дехто взявся тиражувати телефонне листування Влада, як я зрозумів, з минулими керівниками аеропорту, які і натворили на підприємстві чортзна-що", - прокоментував Савченко скріншоти діалогу.