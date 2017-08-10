Поліція розкрила зміст записки стрілка у Лас-Вегасі

Перед тим, як відкрити вогонь по натовпу на фестивалі кантрі-музики, лас-вегаський стрілок Стівен Педдок, зробив точні розрахунки того, як розстрілювати людей.

Про розрахунки свідчить знайдена на тумбочці в номері, звідки він вів вогонь, записка, в якій вказані параметри стрілянини. Педдок стріляв з 32-го поверху готелю з відстані понад 350 м.

"Він написав відстань, висоту, на якій перебував, час польоту кулі до натовпу. Він все це записав і розрахував, щоб точно знати, як стріляти, щоб вразити цілі", - повідомляє один із поліцейських, які штурмували номер Педдока, інформує CBS.

Раніше повідомлялося, що Стівен Педдок міг планувати й інші атаки.

Як раніше повідомлялося, стрілянину в Лас-Вегасі влаштував 64-річний місцевий житель Стівен Паддок. Він відкрив вогонь по натовпу з 32-го поверху готелю. Спочатку повідомлялося, що в ході спецоперації поліції він був ліквідований. Пізніше шериф Лас-Вегаса Джо Ломбардо повідомив, що стрілець укоротив собі віку. Паддока супроводжувала 63-річна жінка, яку оголосили в розшук.

Відзначимо, що ця трагедія стала найбільшим масовим вбивством в історії США, але справу про напад поки не розглядають як теракт.

Щонайменше 45 постраждалих унаслідок стрілянини в Лас-Вегасі досі знаходяться у критичному стані.

До цього найбільш масовою була стрілянина в Орландо, що сталася 12 червня 2016 року. Тоді загинуло 49 людей, ще 53 отримали поранення.

У 2007 році масове вбивство у Віргінському політехнічному інституті забрало життя 32 осіб, а в 2012 в початковій школі "Сенді-Хук" були застрелені 27 осіб.