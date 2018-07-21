Поліція розпочала кримінальне провадження стосовно осіб, які прив’язали чоловіка з написом "Я - ватник" У Facebook відео набуло широкого резонансу

Національна поліція Чернігова розпочала кримінальне провадження за статтею про хуліганство стосовно осіб, які у п'ятницю прив’язали чоловіка до стовпа і знімали його на відео.

Фото: facebook.com/evgeniy.rudenok.9

В ефірі "Громадського радіо" речник поліції Чернігова Сергій Бриль розповів, що осіб, які прив’язали чоловіка, досі встановлюють. Сам потерпілий, за словами речника, писати заяву відмовився. Нагадаємо, чоловіка, якого знайшли прив’язаним до стовпа в Чернігові з табличкою "Я - ватник", доставили до міського відділу поліції. Відео події у Facebook опублікував Олександр Тарнавський. На його сторінці у соцмережі вказано, що він працював в "Азові". Сам прив’язаний на відео мовчав і не відповідав на запитання перехожих, поліції та медичних працівників.

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