Поліція розпочала провадження за фактом побиття охоронця Яроша

Поліція Кам’янського відкрила кримінальне провадження за фактом побиття охоронця народного депутата України Дмитра Яроша Михайла Навроцького під час інциденту з таксистами.

Про це повідомили в Кам’янському відділі поліції, передає Радіо Свобода.

За даними поліції, провадження відкрили, згідно з ухвалою суду, за ознаками кримінального правопорушення за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Раніше Навроцького, який фігурував у збройному конфлікті, перевели до реанімації лікарні в місті Дніпро. У нього діагностували важкі травми, а зокрема відкриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, внутрішньомозкову травматичну гематому лівої лобної долі, перелом лобної кістки, забійні рани, перелом 4 и 5 пальців правої руки, перелом ребер.

Охоронцю нардепа Дмитра Яроша Михайлу Навроцькому, який підозрюється в вогнепальному пораненні таксиста, суд обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на 60 днів без права звільнення під заставу.

У неділю, 14 травня, у Кам'янському на Дніпропетровщині стався конфлікт зі стріляниною, одна людина поранена. За даними з поліції, конфлікт стався після того, як водій таксі не відповів пасажирам українською мовою. Вогнепального поранення зазнав колега таксиста, який поспішав йому на допомогу.