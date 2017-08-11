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Поліція розпочала розслідування інформаційних вкидань у справі про вбивство Окуєвої, – Князєв

За інформацією Князєва, такі вкидання можуть бути потрібні самим злочинцям
Поліція здійснює службове розслідування інформаційних вкидань довкола справи про вбивство Аміни Окуєвої.
Поліція розпочала розслідування інформаційних вкидань у справі про вбивство Окуєвої, – Князєв Фото: Аміна Окуєва / Facebook

Про це в інтерв'ю "Громадському" повідомив голова Національної поліції Сергій Князєв, коментуючи заяви радника голови МВС Антона Геращенка про деталі в розслідуванні вбивства.

"Національна поліція розпочала службове розслідування за фактом інформаційних вкидань. Тому що ви сказали про одну чиюсь заяву, а ми за кілька днів бачили таких кілька. І ми хочемо для себе розібратися, навіщо це, хто це і кому це цікаво. Можливо, це цікаво самим злочинцям", – зазначив Князєв.

Як повідомлялося, раніше нардеп Антон Геращенко розповів про те, що було знайдено автомат, з якого розстріляли автомобіль, в якому перебували доброволець АТО Аміна Окуєва та її чоловік Адам Осмаєв. За словами Геращенка, на виявленому автоматі знайдено сліди ДНК людини, яка з нього стріляла.

Водночас начальник відділу комунікації Головного управління Національної поліції в Київській області Микола Жукович спростував цю інформацію.

Нагадаємо, що ввечері 30 жовтня у Київській області невідомі обстріляли автомобіль чеченського добровольця Аміни Окуєвої, в результаті чого вона загинула. Її чоловік Адам Осмаєв був поранений.

За словами Осмаєва, Аміну Окуєву вбили пострілом в голову.

Аміна Окуєва, родом з Одеси, воювала на Донбасі проти підтримуваних Росією бойовиків. Брала участь у створенні батальйону імені Джохара Дудаєва, яким командує її чоловік.

Зазначимо, глава Чечні Рамзан Кадиров відкинув усі звинуваченняі  звинуватив у вбивстві чеченської військовослужбовця-добровольця Аміни Окуєвої українські спецслужби.
 

 

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