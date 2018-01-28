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Поліція повідомила деталі конфлікту біля цирку у Львові, – ФОТО

В учасників акції біля Львівського цирку поліцейські вилучили газові балончики, ножі, молотки та металеву арматуру
Правоохоронці пояснили причину сутичок під час акції проти використання тварин у циркових виставах у Львові.
Поліція повідомила деталі конфлікту біля цирку у Львові, – ФОТО Фото: portal.lviv.ua

"Сьогодні, 28 січня, правоохоронці не допустили порушень публічного порядку під час проведення акції, організованої на площі перед Львівським державним цирком на вулиці Городоцькій. Участь в акції, що розпочалась об 11.30, взяли близько тридцяти осіб. Незважаючи на те, що захід був оголошений організаторами як мирний, правоохоронці помітили, що в одного учасника з рюкзака стирчить металева арматура. На прохання поліцейських пояснити для чого він приніс цей предмет на мирну акцію, чоловік почав поводитись агресивно, нецензурно висловлювався, намагався втекти", – розповіли в ГУ НП Львівської області.

Як зазначають правоохоронці, інші учасники акції почали викидати на землю різні предмети. При поверхневому огляді, поліцейські виявили в них газові та перцеві балончики, ножі, молотки, металеву арматуру та інші предмети, "що можуть бути використані для нанесення тілесних ушкоджень". Їх працівники поліції вилучили та скерували на експертизу.

"Учасники акції запрошені у Галицький відділ поліції. Наразі поліцейські встановлюють їх особи та обставини події", – додали правоохоронці.


Фото: facebook.com/MVS.LVIV


Фото: facebook.com/MVS.LVIV


Фото: facebook.com/MVS.LVIV

Як повідомляв iPress.ua, в неділю, 28 січня, у Львові невідомі у балаклавах закидали димовими шашками активістів, які зібралися біля міського цирку на вул. Городоцькій на акцію проти використання тварин у виставах.

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28 01 2018 21:00
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