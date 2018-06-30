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Поліція розшукує викрадачів житомирського бізнесмена

Троє невідомих кілька днів тримали чоловіка в гаражі, вимагаючи переоформити на них нерухомість
На Житомирщині поліція розшукує осіб, які незаконно позбавили волі чоловіка.
Поліція розшукує викрадачів житомирського бізнесмена Фото: gettyimages.com

Як розповіли правоохоронці, вранці 30 червня до Житомирського відділу поліції звернувся 32-річний житель обласного центру із повідомленням про те, що троє невідомих упродовж кількох днів утримували його у гаражі та вимагали майно.

Поліція розпочала досудове розслідування та розшукує причетних осіб.

"За словами заявника, кілька днів тому до квартири у м. Києві, яку він орендує, увірвались троє незнайомців. Вони побили його та, погрожуючи, вивезли до райцентру на Київщині, а згодом перевезли до м. Житомира, де утримували в одному з гаражних кооперативів. Викрадачі вимагали від чоловіка, який займається приватним бізнесом, переоформлення на них нерухомого майна. Уранці 30 червня йому вдалося втекти та звернутися до поліції", – повідомляють у поліції.

Попередня правова кваліфікація події – ч. 3 ст. 189 (Вимагання) КК України.

"Такі дії, поєднані з насильством, небезпечним для життя чи здоров'я особи, караються позбавленням волі на строк від 5 до 10 років із конфіскацією майна", – інформують правоохоронці.

Нагадаємо, Київська поліція знайшла підозрюваних у викраденні сина працівника посольства Лівії.

У Житомирській області п'ятьох учасників злочинної групи затримали за підозрою в замаху на вбивство поліцейського.

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30 06 2018 19:27
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