Поліція розшукує викрадачів житомирського бізнесмена
Як розповіли правоохоронці, вранці 30 червня до Житомирського відділу поліції звернувся 32-річний житель обласного центру із повідомленням про те, що троє невідомих упродовж кількох днів утримували його у гаражі та вимагали майно.
Поліція розпочала досудове розслідування та розшукує причетних осіб.
"За словами заявника, кілька днів тому до квартири у м. Києві, яку він орендує, увірвались троє незнайомців. Вони побили його та, погрожуючи, вивезли до райцентру на Київщині, а згодом перевезли до м. Житомира, де утримували в одному з гаражних кооперативів. Викрадачі вимагали від чоловіка, який займається приватним бізнесом, переоформлення на них нерухомого майна. Уранці 30 червня йому вдалося втекти та звернутися до поліції", – повідомляють у поліції.
Попередня правова кваліфікація події – ч. 3 ст. 189 (Вимагання) КК України.
"Такі дії, поєднані з насильством, небезпечним для життя чи здоров'я особи, караються позбавленням волі на строк від 5 до 10 років із конфіскацією майна", – інформують правоохоронці.
Нагадаємо, Київська поліція знайшла підозрюваних у викраденні сина працівника посольства Лівії.
У Житомирській області п'ятьох учасників злочинної групи затримали за підозрою в замаху на вбивство поліцейського.
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