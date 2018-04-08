Поліція розслідує групове побиття школярки в Одесі

Поліція Одеської області розслідує побиття школярки групою підлітків, що сталося на території Малиновського району Одеси.

28 липня у мережі Інтернет правоохоронці виявили відео, на якому група неповнолітніх дівчат знущається над знайомою дівчиною, повідомляє поліція Одещини.

"Встановлено, що подія мала місце 27 липня на території Малиновського району Одеси. Поліцейські встановили місце, де відбувалося правопорушення та усіх фігурантів правопорушення. Учасники події – знайомі між собою підлітки 13-14 років, які свого часу вчились в одній зі шкіл Малиновського району міста. З’ясовано, що причиною конфлікту між дівчатами став хлопець, який раніше зустрічався з однією із нападниць, а згодом, розірвавши з дівчиною стосунки, почав залицятися до потерпілої", - повідомили у поліції.

За даними правоохоронців, "спершу дівчата з’ясовували стосунки словесно, а через кілька днів ображена дівчина, заручившись підтримкою подруг, влаштувала своїй конкурентці бійку".

Батьків правопорушниць притягнуто до адміністративної відповідальності за ст. 184 (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей) КУпАП.

"Враховуючи, що на відео вбачаються знаки кримінального правопорушення, відомості про подію внесені до ЄРДР за ч.2 ст.296 КК (хуліганство)", - додали у поліції.

Нагадаємо, що за фактом насильства в дитячому притулку у Волинській області відкрили ще одну кримінальну справу за статтею про розбещення неповнолітніх.

Раніше омбудсмен Людмила Денісова заявила, що під час перевірки в дитячому притулку м. Рожище у десяти дітей виявили сліди побоїв і крові на одязі, а ще троє дітей заявили про сексуальні домагання з боку керівництва установи. Прокуратура вже порушила кримінальну справу і почала слідчі дії. Керівник притулку вже відсторонений від посади.