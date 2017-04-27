Поліція розслідує купівлю "Рівнеелектроавтотрансом" тролейбуса за рекордні 7,5 млн
"За даними слідства, у 2016 році КП "Рівнеелектроавтотранс" проводило відкриті торги щодо придбання пасажирського тролейбуса з низьким рівнем підлоги. Учасниками закупівлі були ПП "Метаюрсервіс" з пропозицією 7,50 млн грн. та ТОВ "ТД Літан", яке запропонувало 6,47 млн грн. У червні минулого року "Рівнеелектроавтотранс" найбільш економічно вигідною визнав пропозицію ТОВ "ТД Літан", з яким мав би заключити договір поставки. Однак, службові особи ТОВ "ТД Літан" відмовилися підписувати угоду, повідомивши, що не в змозі вчасно виконати її умови", – повідомляють "Наші гроші".
Також повідомляється, що "Рівнеелектроавтотранс" уклав договір з "Метаюрсервіс", чия пропозиція склала 7,50 млн грн. і перевищила всі тендерні ціни на тролейбуси по Україні. На думку слідства, комунальники, не провівши попередню оцінку, порушили законодавство. Необхідно було відмінити торги, оскільки залишився лише один учасник.
Поліція також встановила, що службові особи комунального підприємства мали б відхилити пропозицію "Метаюрсервіс", оскільки фірма запропонувала тролейбус з більшою кількістю дверей, ніж передбачено у тендерній документації. Водночас, були внесені зміни до документації.
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Слідчі також з’ясували, що "Метаюрсервіс" за період своєї діяльності придбав та реалізував лише один тролейбус і більше не здійснював фінансово-господарську діяльність. Крім того, тролейбус був ввезений в Україну офіційним дилером білоруського заводу "Белкоммунмаш". При чому, вартість тролейбуса становила 4,9 млн. грн. Дилер продав його за 6,2 млн грн. "Метаюрсервісу", яке, на думку слідства, є транзитним підприємством і було використане для заволодіння бюджетними коштами шляхом штучного збільшення фактичної вартості тролейбуса.
За даними правоохоронців, тролейбус зараз використовується КП "Рівнеелектроавтотранс". Слідство триває.
Нагадаємо, що філія "Центр забезпечення виробництва" ПАТ "Українська залізниця" 30 березня оголосила тендер на закупівлю запасних частин пасажирських вагонів на очікувану суму 269,85 млн гривень.
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