Поліція розслідує побиття Левченка як хуліганство

За фактом побиття депутата Верховної Ради Юрія Левченка (партія "Свобода") правоохоронці почали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 "Хуліганство".

Сім учасників події доставлені в управління поліції. Інформація про постраждалих в результаті зіткнення під час демонтажу гаражів в Києві уточнюється.

"У рамках розслідування будуть проведені всі необхідні слідчі заходи", - інформує прес-служба поліції Києва.

Нагадаємо, що вранці 9 березня депутат Київради Святослав Кутняк повідомив, що невідомі тітушки ледь не до втрати свідомості побили представника "Свободи" Юрія Левченка. Крім того, за його словами, нардепу кілька разів бризнули в очі з газового балончика. Як переконує політик, у результаті таких дій він відвіз його до лікарні.

Натомість у поліції стверджують інше. Правоохоронці, зокрема, наголошують, що до місця демонтажу гаражів, який проводили працівники благоустрою, прибули народний депутат Юрій Левченко і депутат Київради Святослав Кутняк, і намагалися кинути пляшку з займистою сумішшю, у результаті чого виникла сутичка.

Водночас, у мережі з'явилося відео, як активісти націоналістичного спрямування, що водночас є прихильниками нардепа Юрія Левченка, силою затримали "тітушок", які, за їхніми словами, напали на політика та жорстоко його побили.