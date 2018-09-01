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Поліція шукає вибухівку у двох потягах

Йдеться про потяги № 6083 "Київ - Роток" та № 6019 "Київ - Фастів"
Поліцейських попередили про мінування двох електропоїздів, всі пасажири були евакуйовані.
Поліція шукає вибухівку у двох потягах Фото: golovne.net

"О 17.40 надійшов анонімний дзвінок працівникам поліції про мінування електропоїзда № 6083 сполученням Київ - Роток. У рейс поїзд мав відправитися о 18:10. Поїзд затримано на станції Київ-Пасажирський, пасажирів евакуйовано. Також невідома особа телефонувала до поліції та повідомила про мінування електропоїзда № 6019 Київ - Фастів, який у даний момент знаходиться у Фастові", - повідомляє прес-служба "Укрзалізниці" в Facebook.

Наразі проводять оперативно-розшукові заходи з виявлення вибухових пристроїв. В "Укрзалізниці" закликали пасажирів не панікувати.

Нагадаємо, у Києві суд засудив "телефонного терориста" до 4 років позбавлення волі за "мінування" столичного метрополітену.

 
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09 01 2018 20:55
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