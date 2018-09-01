Поліція шукає вибухівку у двох потягах

"О 17.40 надійшов анонімний дзвінок працівникам поліції про мінування електропоїзда № 6083 сполученням Київ - Роток. У рейс поїзд мав відправитися о 18:10. Поїзд затримано на станції Київ-Пасажирський, пасажирів евакуйовано. Також невідома особа телефонувала до поліції та повідомила про мінування електропоїзда № 6019 Київ - Фастів, який у даний момент знаходиться у Фастові", - повідомляє прес-служба "Укрзалізниці" в Facebook.

Наразі проводять оперативно-розшукові заходи з виявлення вибухових пристроїв. В "Укрзалізниці" закликали пасажирів не панікувати.