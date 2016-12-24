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Поліція склала фоторобот нападника на синагогу в Умані

Підозрюваному на вигляд 30-35 років
Нацполіція Черкаської області оприлюднила фоторобот чоловіка, підозрюваного в оскверненні синагоги на могильному комплексі цадика Нахмана в Умані.
Поліція склала фоторобот нападника на синагогу в Умані Фото: YnetNews

Відповідно до опису поліції підозрюваного на вигляд на вигляд 30-35 років, він має зріст близько 175 см, праве вухо у верхній частині деформоване внаслідок травми. Також чоловік був одягнений у світло-сіру куртку нижче пояса, сині джинси і темно-коричневі черевики, - повідомляється на сайті Нацполіції Черкаської області.

Поліція просить усіх, хто володіє інформацією про підозрюваного, повідомити за тел.: (067) 397-09-59, (04744) 4-03-66 або 102.

Нагадаємо, в Умані група неонацистів увірвалася на могилу єврейського праведника Рабі Нахмана і, вигукуючи антисемітські образи (видання зазначає, що вони були російською мовою), кинула свинячу голову з вирізаною свастикою, пакети з червоною фарбою у кімнату, використавши сльозогінний газ перед втечею.

Генеральний прокурор України Юрій Луценко взяв під особистий контроль розслідування осквернення синагоги.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 161 (Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) Кримінального кодексу України.

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24 12 2016 13:10
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