Поліція спільно з Нацгвардією посилюють патрулювання у центрі Києва після вибуху автомобіля
Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ у Twitter.
"Поліція Києва посилює патрулювання центру міста і метрополітену. Залучена Нацгвардія", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що в центрі Києва біля Бесарабського ринку на вулиці Павла Скоропадського вибухнуло авто Toyota Camry з грузинськими номерами.
Загиблим під час вибуху в автомобілі на Бесарабці у Києві виявився Тимур Махаурі - член чеченського добровольчого батальйону імені Джоахара Дудаєва, який воював у зоні АТО.
За словами речника МВС Артема Шевченка, жінка, яка перебувала у машині, отримала серйозні ушкодження, за її життя борються лікарі. Водночас життя дитини не є під загрозою, серйозних травм у неї немає.
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