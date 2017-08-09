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Поліція спільно з Нацгвардією посилюють патрулювання у центрі Києва після вибуху автомобіля

Патрулювання посилюється також і в столичному метрополітені
Поліція спільно зі співробітниками Національної гвардії України посилює патрулювання у центрі Києва і столичного метрополітену після сьогоднішнього вибуху на вулиці Скоропадського.
Поліція спільно з Нацгвардією посилюють патрулювання у центрі Києва після вибуху автомобіля Фото: npu.gov.ua

Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ у Twitter.

"Поліція Києва посилює патрулювання центру міста і метрополітену. Залучена Нацгвардія", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що в центрі Києва біля Бесарабського ринку на вулиці Павла Скоропадського вибухнуло авто Toyota Camry з грузинськими номерами.

Загиблим під час вибуху в автомобілі на Бесарабці у Києві виявився Тимур Махаурі - член чеченського добровольчого батальйону імені Джоахара Дудаєва, який воював у зоні АТО.

За словами речника МВС Артема Шевченка, жінка, яка перебувала у машині, отримала серйозні ушкодження, за її життя борються лікарі. Водночас життя дитини не є під загрозою, серйозних травм у неї немає.

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08 09 2017 21:33
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