Поліція спільно з Нацгвардією посилюють патрулювання у центрі Києва після вибуху автомобіля

Патрулювання посилюється також і в столичному метрополітені

Поліція спільно зі співробітниками Національної гвардії України посилює патрулювання у центрі Києва і столичного метрополітену після сьогоднішнього вибуху на вулиці Скоропадського.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ у Twitter.

"Поліція Києва посилює патрулювання центру міста і метрополітену. Залучена Нацгвардія", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що в центрі Києва біля Бесарабського ринку на вулиці Павла Скоропадського вибухнуло авто Toyota Camry з грузинськими номерами.

Загиблим під час вибуху в автомобілі на Бесарабці у Києві виявився Тимур Махаурі - член чеченського добровольчого батальйону імені Джоахара Дудаєва, який воював у зоні АТО.

За словами речника МВС Артема Шевченка, жінка, яка перебувала у машині, отримала серйозні ушкодження, за її життя борються лікарі. Водночас життя дитини не є під загрозою, серйозних травм у неї немає.