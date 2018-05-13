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Поліція спіймала чоловіка, який викрав мотоцикл Масі Найєма, - ФОТО

Також знайшли і викрадений мотоцикл
У Києві поліція затримала чоловіка, який викрав мотоцикл юриста Масі Найєма - брата нардепа Мустафи Найєма.
Поліція спіймала чоловіка, який викрав мотоцикл Масі Найєма, - ФОТО Фото: facebook.com/MasiNayyem

"Затримали щойно - і викрадача, і мотоцикл", - повідомляє джерело УП у правоохоронних органах.

Нагадаємо, що про викрадення транспортного засобу сам Масі Найєм повідомив 11 травня.  За його словами, мотоцикл викрали з-під будівлі Апеляційного суду Києва, де проходив розгляд апеляційної скарги щодо арешту автомобіля Mercedes, що фігурує у справі про напад на народного депутата Мустафу Найєма.

Крадіжку Масі Найєм не пов'язував з будь-якими людьми чи подіями, про інцидент подав заяву до поліції.

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13 05 2018 19:23
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