Поліція спіймала чоловіка, який викрав мотоцикл Масі Найєма, - ФОТО

Також знайшли і викрадений мотоцикл

У Києві поліція затримала чоловіка, який викрав мотоцикл юриста Масі Найєма - брата нардепа Мустафи Найєма.

"Затримали щойно - і викрадача, і мотоцикл", - повідомляє джерело УП у правоохоронних органах.

Нагадаємо, що про викрадення транспортного засобу сам Масі Найєм повідомив 11 травня. За його словами, мотоцикл викрали з-під будівлі Апеляційного суду Києва, де проходив розгляд апеляційної скарги щодо арешту автомобіля Mercedes, що фігурує у справі про напад на народного депутата Мустафу Найєма.

Крадіжку Масі Найєм не пов'язував з будь-якими людьми чи подіями, про інцидент подав заяву до поліції.