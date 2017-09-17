Поліція спіймала двох посадовців ДФС на хабарі у $20 тис

У Харківській області за підозрою в отриманні 20 тис доларів хабара затримали двох посадових осіб слідчого підрозділу Фіскальної служби.

"Раніше співробітниками обласного управління ДФС області був виявлений факт ухилення підприємцем від сплати податків. За непритягнення бізнесмена до відповідальності чиновники Фіскальної служби вимагали та отримали 20 тис доларів неправомірної вигоди. При затриманні підозрювані намагалися втекти", - повідомляється на сайті Національної поліції.

Відзначається, що для одержання неправомірної вигоди був притягнутий посередник.

"Підприємець передав 20 тис доларів посереднику, який знаходився в Херсонській області. Такі заходи були прийняті зловмисниками для маскування корупційної діяльності", - йдеться в повідомленні.

На даний момент обидва слідчого затримані, тривають слідчі дії.

Нагадаємо, що ГПУ спільно з Нацполіцією на території Одеської області викрили незаконну схему ввезення в країну товарів відомих світових брендів на 12 млн грн.