Поліція спіймала двох посадовців ДФС на хабарі у $20 тис
"Раніше співробітниками обласного управління ДФС області був виявлений факт ухилення підприємцем від сплати податків. За непритягнення бізнесмена до відповідальності чиновники Фіскальної служби вимагали та отримали 20 тис доларів неправомірної вигоди. При затриманні підозрювані намагалися втекти", - повідомляється на сайті Національної поліції.
Відзначається, що для одержання неправомірної вигоди був притягнутий посередник.
"Підприємець передав 20 тис доларів посереднику, який знаходився в Херсонській області. Такі заходи були прийняті зловмисниками для маскування корупційної діяльності", - йдеться в повідомленні.
На даний момент обидва слідчого затримані, тривають слідчі дії.
Нагадаємо, що ГПУ спільно з Нацполіцією на території Одеської області викрили незаконну схему ввезення в країну товарів відомих світових брендів на 12 млн грн.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО В Британії помер найстаріший кіт у світі, - ВІДЕО
- ФОТО У США через ураган "Ірма" евакуюють півмільйона людей, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО У Facebook створили детальну карту населення 23 країн планети, - ВІДЕО
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа