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Поліція стрілятиме у кожного, хто кричатиме "Аллах Акбар", - мер Венеції

В Італії неоднозначно розцінили заяву мера Венеції
Мер італійської Венеції Луїджі Брун'яро заявив, що поліція стрілятиме без попередження в кожного, хто на площі Сан Марко кричатиме "Аллах Акбар".
Поліція стрілятиме у кожного, хто кричатиме "Аллах Акбар", - мер Венеції Луїджі Брун'яро. Фото: MARCO DI LAURO / GETTY IMAGES

"Венеція є єдиним містом в Європі, в якому було заарештовано всього лише чотирьох терористів. Вони хотіли підірвати міст Ріальто, заявляючи, що хотіли зустрітися з Аллахом. Ми відправимо їх прямо до Аллаха без підривання моста. Якщо хтось вигукне "Аллах Акбар" на площі Святого Марка, то ми відправимо їх туди", - сказав мер Венеції, повідомляє Veneziatoday.it.

Видання The Times повідомляє, що після такого виступу на конференції в Ріміні, мер Флоренції Даріо Нарделла підбіг до Брун'яро, вигукуючи "Аллах Ахбар!" та сміючись. Пізніше, у своєму Facebook він вибачився за такий жарт, написавши: "Я не мав намір образити когось, і тим більше мусульманську громаду".

Андреа Гнассі, мер міста Ріміні (регіон Емілія-Романья), теж відреагував на слова Брун'яро, заявивши: "Я б рекомендував всім із Романьї не співати "Моя Романья" на площі Святого Марка, бо ти ніколи не знаєш.... я не впевнений, чи я повністю зрозумів промову Брун'яро, тому що половина її була на венеціанському діалекті".

Нагадаємо, що у березні поліція Венеції заарештувала трьох вихідців із Косово та затримала одного неповнолітнього за підозрою у підготовці теракту.

Затриманих підозрюють у підготовці теракту на мосту Ріальто, який є символом Венеції.

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25 08 2017 12:17
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