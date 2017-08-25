Поліція стрілятиме у кожного, хто кричатиме "Аллах Акбар", - мер Венеції
"Венеція є єдиним містом в Європі, в якому було заарештовано всього лише чотирьох терористів. Вони хотіли підірвати міст Ріальто, заявляючи, що хотіли зустрітися з Аллахом. Ми відправимо їх прямо до Аллаха без підривання моста. Якщо хтось вигукне "Аллах Акбар" на площі Святого Марка, то ми відправимо їх туди", - сказав мер Венеції, повідомляє Veneziatoday.it.
Видання The Times повідомляє, що після такого виступу на конференції в Ріміні, мер Флоренції Даріо Нарделла підбіг до Брун'яро, вигукуючи "Аллах Ахбар!" та сміючись. Пізніше, у своєму Facebook він вибачився за такий жарт, написавши: "Я не мав намір образити когось, і тим більше мусульманську громаду".
Андреа Гнассі, мер міста Ріміні (регіон Емілія-Романья), теж відреагував на слова Брун'яро, заявивши: "Я б рекомендував всім із Романьї не співати "Моя Романья" на площі Святого Марка, бо ти ніколи не знаєш.... я не впевнений, чи я повністю зрозумів промову Брун'яро, тому що половина її була на венеціанському діалекті".
Нагадаємо, що у березні поліція Венеції заарештувала трьох вихідців із Косово та затримала одного неповнолітнього за підозрою у підготовці теракту.
Затриманих підозрюють у підготовці теракту на мосту Ріальто, який є символом Венеції.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО СБУ спіймала інформатора "ДНР", який "приїхав у гості до родичів", - ВІДЕО
- ФОТО Висічені з скелі храми Ефіопії: можливо, їх побудували ангели
- ВІДЕО Затятого "борця з бандерівцями" призначили чиновником Управління освіти у Краматорську, - журналіст
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа