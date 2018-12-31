Поліція Судану застосувала сльозогінний газ на антиурядовому мітингу
"Суданська поліція застосувала сльозогінний газ для розгону антиурядових демонстрантів у Хартумі напередодні запланованої ходи проти погіршення економічного стану в африканській країні", - повідомляє "Укрінформ".
Суданський уряд вранці вивів сотні поліцейських та працівників служби безпеки, щоб запобігти проведенню ходи проти зростання цін, а також нестачі продуктів харчування та пального.
Як повідомлялося, напередодні президент Судану Омар аль-Башир пообіцяв провести масштабні економічні реформи на тлі масових акцій протесту, що охопили країну.
За офіційними даними, в ході безладів загинули вісім людей. Опозиція у Судані заявляє про 22 загиблих.
Додамо, що у нідерландському місті Роттердам поліція 29 грудня затримала чотирьох підозрюваних у підготовці теракту.
Нагадаємо, масові акції протесту почалися 17 листопада по всій території Франції. Жителі країни блокують дороги, перешкоджають руху вантажних автомобілів і перекривають доступ до паливних фабрик і складів. Вони виступають проти податків на бензин і дизельне паливо, які запровадив уряд Макрона з метою перевести людей на екологічні види транспорту.
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