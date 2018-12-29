Поліція у Парижі застосувала спецзасоби проти "жовтих жилетів"
У столиці декілька сотень протестувальників зібралися біля офісів провідних телеканалів та вимагали відставки президента Еммануеля Макрона, повідомляє "Укрінформ". Демонстранти перекрили травмвайні колії, у відповідь поліція застосувала гранати із сльозогінним газом. Кількох людей було затримано.
Акції протесту проходять і в інших регіонах та містах країни. Загалом, цієї суботи чисельність і активність демонстрантів значно менша, ніж у попередні тижні.
Активісти руху "жовтих жилетів" вже поширили у соцмережах заклик зібратися у новорічну ніч на Єлисейських полях у Парижі.
Як відомо, масові акції протесту почалися 17 листопада по всій території Франції. Жителі країни блокують дороги, перешкоджають руху вантажних автомобілів і перекривають доступ до паливних фабрик і складів. Вони виступають проти податків на бензин і дизельне паливо, які запровадив уряд Макрона з метою перевести людей на екологічні види транспорту.
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