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Поліція у Парижі застосувала спецзасоби проти "жовтих жилетів"

Активісти руху "жовтих жилетів" вже поширили у соцмережах заклик зібратися у новорічну ніч
У Франції проходить сьома хвиля протестних акцій "жовтих жилетів". У Парижі поліція застосувала спецзасоби проти учасників акції, які перекрили трамвайні колії.
Поліція у Парижі застосувала спецзасоби проти "жовтих жилетів" Фото:протести Франція

У столиці декілька сотень протестувальників зібралися біля офісів провідних телеканалів та вимагали відставки президента Еммануеля Макрона, повідомляє "Укрінформ". Демонстранти перекрили травмвайні колії, у відповідь поліція застосувала гранати із сльозогінним газом. Кількох людей було затримано.

Акції протесту проходять і в інших регіонах та містах країни. Загалом, цієї суботи чисельність і активність демонстрантів значно менша, ніж у попередні тижні.

Активісти руху "жовтих жилетів" вже поширили у соцмережах заклик зібратися у новорічну ніч на Єлисейських полях у Парижі.

Як відомо, масові акції протесту почалися 17 листопада по всій території Франції. Жителі країни блокують дороги, перешкоджають руху вантажних автомобілів і перекривають доступ до паливних фабрик і складів. Вони виступають проти податків на бензин і дизельне паливо, які запровадив уряд Макрона з метою перевести людей на екологічні види транспорту.

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29 12 2018 18:59
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