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Поліція упіймала підозрюваних у викраденні погрудь Коцюбинського та Пушкіна

Зараз монументи зберігаються у поліції
Поліція Чернігова затримала групу раніше судимих наркозалежних осіб, яких звинувачують у викраденні погрудь Михайла Коцюбинського та Олександра Пушкіна.
Поліція упіймала підозрюваних у викраденні погрудь Коцюбинського та Пушкіна Фото: ВВС Україна

Про це "ВВС Україна" повідомив речник Головного управління Нацполіції в області Сергій Бриль.

"У поліції є низка доказів та свідчення очевидців, що вказують на причетність до скоєння злочину саме цих осіб. Вирішується питання про підозру в скоєнні правопорушень та обрання запобіжного заходу", - сказав речник.

За його словами, кримінальну справу порушили за статтею 185 (крадіжка) та статтею 297 (наруга над могилою) Кримінального кодексу України.

Сергій Бриль уточнив, що у разі доведення вини особам загрожує від 3 до 5 років ув'язнення. Також буде враховуватися те, що ці люди вже притягалися до кримінальної відповідальності.

Зараз погруддя Коцюбинського та Пушкіна, які поліція знайшла 4 січня у схованці в лісопарку, зберігаються у поліції.

100-кілограмове погруддя Михайла Коцюбинського зникло в ніч проти 18 грудня. А зранку 31 грудня стало відомо, що невідомі поцупили бюст Олександра Пушкіна.

У поліції перевіряли пункти прийому металобрухту по всій області, а також людей, яких раніше ловили на крадіжках металу.

Могила Михайла Коцюбинського розташована в історичній частині Чернігова біля Іллінської церкви. Там його поховали ще 1913 року.

Це місце останнім часом неодноразово намагались понівечити. Зокрема, невідомі пошкодили огорожу навколо могили - виламали деякі елементи, імовірно, аби здати на металобрухт.

Пам'ятник Пушкіну встановили 25 вересня 1900 року - до сторіччя від дня народження поета, який двічі бував у Чернігові.

 

 

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01 02 2018 15:51
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