Поліція упіймала підозрюваних у викраденні погрудь Коцюбинського та Пушкіна

Зараз монументи зберігаються у поліції

Поліція Чернігова затримала групу раніше судимих наркозалежних осіб, яких звинувачують у викраденні погрудь Михайла Коцюбинського та Олександра Пушкіна.

Про це "ВВС Україна" повідомив речник Головного управління Нацполіції в області Сергій Бриль.

"У поліції є низка доказів та свідчення очевидців, що вказують на причетність до скоєння злочину саме цих осіб. Вирішується питання про підозру в скоєнні правопорушень та обрання запобіжного заходу", - сказав речник.

За його словами, кримінальну справу порушили за статтею 185 (крадіжка) та статтею 297 (наруга над могилою) Кримінального кодексу України.

Сергій Бриль уточнив, що у разі доведення вини особам загрожує від 3 до 5 років ув'язнення. Також буде враховуватися те, що ці люди вже притягалися до кримінальної відповідальності.

Зараз погруддя Коцюбинського та Пушкіна, які поліція знайшла 4 січня у схованці в лісопарку, зберігаються у поліції.

100-кілограмове погруддя Михайла Коцюбинського зникло в ніч проти 18 грудня. А зранку 31 грудня стало відомо, що невідомі поцупили бюст Олександра Пушкіна.

У поліції перевіряли пункти прийому металобрухту по всій області, а також людей, яких раніше ловили на крадіжках металу.