Поліція упіймала підозрюваних у викраденні погрудь Коцюбинського та Пушкіна
Про це "ВВС Україна" повідомив речник Головного управління Нацполіції в області Сергій Бриль.
"У поліції є низка доказів та свідчення очевидців, що вказують на причетність до скоєння злочину саме цих осіб. Вирішується питання про підозру в скоєнні правопорушень та обрання запобіжного заходу", - сказав речник.
За його словами, кримінальну справу порушили за статтею 185 (крадіжка) та статтею 297 (наруга над могилою) Кримінального кодексу України.
Сергій Бриль уточнив, що у разі доведення вини особам загрожує від 3 до 5 років ув'язнення. Також буде враховуватися те, що ці люди вже притягалися до кримінальної відповідальності.
Зараз погруддя Коцюбинського та Пушкіна, які поліція знайшла 4 січня у схованці в лісопарку, зберігаються у поліції.
100-кілограмове погруддя Михайла Коцюбинського зникло в ніч проти 18 грудня. А зранку 31 грудня стало відомо, що невідомі поцупили бюст Олександра Пушкіна.
У поліції перевіряли пункти прийому металобрухту по всій області, а також людей, яких раніше ловили на крадіжках металу.
Могила Михайла Коцюбинського розташована в історичній частині Чернігова біля Іллінської церкви. Там його поховали ще 1913 року.
Це місце останнім часом неодноразово намагались понівечити. Зокрема, невідомі пошкодили огорожу навколо могили - виламали деякі елементи, імовірно, аби здати на металобрухт.
Пам'ятник Пушкіну встановили 25 вересня 1900 року - до сторіччя від дня народження поета, який двічі бував у Чернігові.
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