Поліція упіймала вандала, який пограбував могилу Лесі Українки

Підозрюваного затримали біля одного з пунктів прийому металобрухту, куди він ніс свій черговий "скарб"

Київські оперативники, після ряду заходів, затримали зловмисника, який вкрав бронзові елементи з могили Лесі Українки на Байковому кладовищі столиці.

До правоохоронців надійшла інформація, що на Байковому кладовищі невідомий зняв з пам'ятника на могилі письменниці декоративні елементи. Співробітники Голосіївського управління поліції негайно відреагували на це повідомлення і провели комплекс заходів, спрямованих на встановлення особи, причетної до цього злочину.

"Протягом кількох днів оперативники ретельно перевіряли громадян, які вже потрапляли в поле зору правоохоронців за правопорушення майнового характеру, а також людей, які не мали постійного місця проживання і перебували на обліку в органах поліції. Вони також поспілкувалися з охоронцями кладовища і особами, які могли б надати будь-яку інформацію для розкриття крадіжки з надгробки", - розповів начальник Головного управління Національної поліції в місті Києві Андрій Крищенко, повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

Підозрюваного затримали біля одного з пунктів прийому металобрухту, куди він ніс свій черговий "скарб". Зловмисником виявився 38-річний раніше судимий чоловік, який останнім часом вів бродяжницький спосіб життя. У скоєному він одразу зізнався.

"Було встановлено, що в день злочину він прийшов на Байкове кладовище близько п'ятої години ранку. А там вже з допомогою викрутки і плоскогубців з передньої і лівої частини пам'ятника зняв дві бронзові "гірлянди". Через деякий час метал з надгробка він здав, а отримані гроші витратив на спиртне і наркотики", - повідомив начальник територіального відділення поліції Голосіївського управління Олексій Петрушко.

Під час обшуку приватного будинку його родичів, куди зловмисник переносив викрадене, оперативники знайшли ще кілька речей, які він викрав з кладовища: таблички з цінних металів, обробку могил з латуні, фрагменти плит і навіть барельєф.

Зібрані відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Розпочато кримінальне провадження за ст. 297 (Наруга над могилою) Кримінального кодексу України.

"В даний час слідчі перевіряють причетність підозрюваного до скоєння аналогічних злочинів на території міста. Є всі підстави вважати, що на рахунку затриманого десятки таких епізодів", - підкреслив Олексій Петрушко.

Нагадаємо, 23 квітня на Байковому кладовищі в Києві невідомі пограбували могилу української поетеси Лесі Українки.