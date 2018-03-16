Поліція Ужгорода та області перейшла на посилений режим роботи

У Закарпатській області до охорони громадянського порядку залучили півтисячі поліцейських. На в’їздах та виїздах з області посилили заходи безпеки та перевірку.

"Весь цей тиждень поліція працює в посиленому варіанті несення служби, яке триватиме до 18 березня включно", - повідомив речник Національної поліції у Закарпатській області Володимир Павлюх, інформує Громадське.

За його словами, правоохоронці перебувають у місцях, де відбуваються масові заходи.

"Зокрема, вони почалися вчора: в Ужгороді святкували 79 річницю Карпатської України. Відповідні заходи відбулися і в Хусті на Красному полі та в інших містах області. Того ж дня угорці святкували річницю своєї національної революції, де теж була присутня значна кількість людей, де були гості і з-за кордону, правоохоронці і там забезпечили дотримання правопорядку", — сказав він.

Павлюх додав, що у кожному відділку поліції створили посилені додаткові слідчо-оперативні групи, які готові прибути у будь-який регіон для наведення правопорядку.

"Правоохоронці на стаціонарних постах поліції, яких є кілька в області, перевіряють практично весь автотранспорт, який в’їжджає на територію області, в першу чергу, іногородній. Водіїв, які поводяться підозріло, виявляючи небезпечні предмети, наркотики, зброю", — зазначив представник поліції.

Він додав, що 15 березня поблизу села Нижні Ворота у кількох автомобілях на іногородніх номерах, які заїжджали в Закарпатську область, виявили заборонені предмети.

"Зокрема, речовини, схожі на наркотики, марихуану, схожі на холодну зброю. Речі направлені на експертизу. Якщо це виявиться справді наркотики та холодна зброя, то винні понесуть відповідальність. Особи встановлені, поліція далі працює на спецпостах з метою недопущення проникнення до області осіб, які можуть дестабілізувати ситуацію і скоювати злочини", — сказав Павлюх.

14 березня повідомлялося, що на Закарпатті радикали зірвали дискусію ЛГБТ-центру. Раніше, 8 березня, під час Маршу за права жінок в Ужгороді учасниць маршу за облили червоною фарбою. Згодом стало відомо, що в Ужгороді продовжують нападати на учасників маршу 8 березня.

В організації "Карпатська січ" не спростували, що зірвали дискусію, а у своїй заяві додали: "ми будемо боротись за традиційну сім'ю та справжні європейські цінності, адже діти це майбутнє Нації". Водночас "Карпатська Січ" та "Свобода" у своїх заявах публічно відмежувалися від можливих антиугорських провокацій під час відзначення на Закарпатті чергової річниці проголошення Карпатської України.

Вони також попередили, що 17-го березня "ми будемо крокувати вулицями Ужгорода, спробуйте нас зупинити і одразу зрозумієте, чому дух та правду неможливо перемогти".