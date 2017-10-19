Поліція в Києві викрила групу, яка підшуковувала дівчат для проституції

Послуги також надавали клієнтам за кордоном

У Києві поліція затримала в порядку ст. 208 КПК України трьох організаторів групи, які підшуковували дівчат для заняття проституцією.

Про це заявив начальник Департаменту боротьби зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми Артем Крищенко, інформує сайт Нацполіції.

"Оперативники Управління по боротьбі зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми в Києві, викрили жителів Києва 28, 29 та 32 років, які організовували надання послуг у сфері секс-індустрії", - заявили в поліції.

Учасники злочинної групи підшуковували та вербували дівчат для надання послуг інтимного характеру за грошову винагороду. Зв'язок з клієнтами організатори тримали через закриті групи в соціальних мережах, а рекламні повідомлення розміщували на сторінках в інтернеті.

"Послуги" надавалися за попередньою домовленістю. Дівчата за замовленням клієнтів виїжджали в готелі Києва, Київської області. Крім того, організатори домовлялися про виїзд жінок за кордон, де клієнти платили за переліт, розміщення і "послуги" повій.

Учасники групи отримували щомісячний прибуток у розмірі від 500 тис. гривень. Отримані гроші зловмисники розподіляли між собою.

Поліцейські провели одночасно чотирнадцять санкціонованих обшуків у Києві, Запоріжжі та Київській області. За їх результатами вилучено чорнову бухгалтерію, банківські картки, готівкові та інші докази причетності учасників злочинної групи до скоєння злочину.

Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу. Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, що поліцейські закрили канал міжнародного секс-туризму в Дніпрі, який організував громадянин Азербайджану.