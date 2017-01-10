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Поліція в Києві затримала чоловіка з гранатою із зони АТО

Чоловікові загрожує до семи років позбавлення волі
У Києві поліція затримала чоловіка з гранатою, яку він привіз із зони АТО.
Поліція в Києві затримала чоловіка з гранатою із зони АТО Фото: kyiv.npu.gov.ua

Про це 1 жовтня повідомили в ГУ НП міста Київ.

Повідомлення про те, що чоловік має гранату, яку пішов знешкодити у безлюдне місце, надійшло від його дружини до поліції Солом'янського району Києва. 

"Патрульні поліцейські помітили схожого за описом чоловіка. Під час спілкування він підтвердив, що дійсно має у кишені вибуховий пристрій, який привіз із зони АТО. Вибухотехніки та слідчо-оперативна група вилучили предмет, схожий на корпус гранати Ф-1 і запал до неї", – повідомили в поліції.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 КК – Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами, санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Київщині внаслідок необережного поводження з гранатою від вибуху один військовий загинув та ще троє чоловіків отримали поранення.

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01 10 2017 21:20
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