Поліція в Луганській області перейшла на посилений режим
"Таке рішення пов’язане з ускладненням ситуації на підконтрольній українській владі території Луганської області", - повідомила прес-секретарка управління Національної поліції в Луганській області Тетяна Погукай у Facebook.
За словами речниці поліції, наразі в населених пунктах області, що межують з окупованою територією зберігається неспокійна ситуація.
Також, за даними поліції, диверсійно-розвідувальні групи бойовиків намагалися проникнути на підконтрольну Україні територію для вчинення терактів.
"У районі н.п. Жолобок Попаснянського району під час спроби проходу у мінному полі, для забезпечення дій диверсійно-розвідувальних груп, підірвались на вибуховому пристрої та загинули четверо військовослужбовців ЗС РФ, три - отримали поранення", - повідомила вона.
Нагадаємо, що 11 березня в результаті зіткнення з диверсійно-розвідувальною групою бойовиків загинули двоє українських військовослужбовців.
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