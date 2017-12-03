Поліція в Луганській області перейшла на посилений режим

Рішення пов’язане з ускладненням ситуації на підконтрольній українській владі території Луганської області

Поліція Луганської області перейшла на посилений режим несення служби.

"Таке рішення пов’язане з ускладненням ситуації на підконтрольній українській владі території Луганської області", - повідомила прес-секретарка управління Національної поліції в Луганській області Тетяна Погукай у Facebook.

За словами речниці поліції, наразі в населених пунктах області, що межують з окупованою територією зберігається неспокійна ситуація.

Також, за даними поліції, диверсійно-розвідувальні групи бойовиків намагалися проникнути на підконтрольну Україні територію для вчинення терактів.

"У районі н.п. Жолобок Попаснянського району під час спроби проходу у мінному полі, для забезпечення дій диверсійно-розвідувальних груп, підірвались на вибуховому пристрої та загинули четверо військовослужбовців ЗС РФ, три - отримали поранення", - повідомила вона.

Нагадаємо, що 11 березня в результаті зіткнення з диверсійно-розвідувальною групою бойовиків загинули двоє українських військовослужбовців.