Поліція в Миколаєві затримала німця, який знімав порно з неповнолітніми, – ФОТО, ВІДЕО
Як повідомляє відділ комунікації ГУ Нацполіції області, дівчат, зокрема неповнолітніх, він фотографував не лише в Миколаєві, а й в інших регіонах України.
За відверту фотосесію чоловік платив по $100.
Фото: facebook.com/UA.National.Police.Nikolaev
Порнографічні фото викладав на своєму сайті, за що і отримував гроші.
Фото: facebook.com/UA.National.Police.Nikolaev
Фото: facebook.com/UA.National.Police.Nikolaev
Під час санкціонованого обшуку в його автомобілі знайшли два ящика з жіночою білизною та речами, які допомагали зловмисникові створювати різні образи для фотозйомки.
Фото: facebook.com/UA.National.Police.Nikolaev
У миколаївській квартирі, яку орендував чоловік для проживання, правоохоронці виявили десятки дисків з порнопродукцією, білизну і порно-журнали з фотографіями авторства зловмисника.
Фото: facebook.com/UA.National.Police.Nikolaev
Відкрито кримінальне провадження за ч. 5 ст. 301 КК (ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів), що передбачає позбавлення волі на термін від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
Слідство встановлює причетність також інших осіб.
Вирішується питання про затримання підозрюваного в порядку ст. 208 КПК України.
Нагадаємо, у Дніпрі патрульні поліцейські затримали чоловіка, якого підозрюють у розбещенні неповнолітніх.
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