Поліція в Миколаєві затримала німця, який знімав порно з неповнолітніми, – ФОТО, ВІДЕО

За відверту фотосесію чоловік платив по $100

Співробітники поліції в Миколаївській області 28 липня затримали 47-річного громадянина Німеччини, який виготовляв фото порнографічного характеру.

Як повідомляє відділ комунікації ГУ Нацполіції області, дівчат, зокрема неповнолітніх, він фотографував не лише в Миколаєві, а й в інших регіонах України.

За відверту фотосесію чоловік платив по $100.



Фото: facebook.com/UA.National.Police.Nikolaev

Порнографічні фото викладав на своєму сайті, за що і отримував гроші.



Фото: facebook.com/UA.National.Police.Nikolaev



Фото: facebook.com/UA.National.Police.Nikolaev

Під час санкціонованого обшуку в його автомобілі знайшли два ящика з жіночою білизною та речами, які допомагали зловмисникові створювати різні образи для фотозйомки.



Фото: facebook.com/UA.National.Police.Nikolaev

У миколаївській квартирі, яку орендував чоловік для проживання, правоохоронці виявили десятки дисків з порнопродукцією, білизну і порно-журнали з фотографіями авторства зловмисника.



Фото: facebook.com/UA.National.Police.Nikolaev

Відкрито кримінальне провадження за ч. 5 ст. 301 КК (ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів), що передбачає позбавлення волі на термін від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Слідство встановлює причетність також інших осіб.

Вирішується питання про затримання підозрюваного в порядку ст. 208 КПК України.

Нагадаємо, у Дніпрі патрульні поліцейські затримали чоловіка, якого підозрюють у розбещенні неповнолітніх.

У Кривому Розі подружня пара спалила тіло своєї прийомної шестирічної дочки, після чого рештки викинули в річку.