Поліція в семи регіонах перейшла на посилений режим несення служби

Про це повідомив голова Нацполіції Сергій Князєв під час міжвідомчої наради під головуванням першого заступника міністра внутрішніх справ України Сергія Ярового.

Князєв зазначив, що вже сьогодні, 8 травня, поліція регіонів, де очікується найбільша кількість масових заходів, переходить на посилений режим несення служби.

"Це Київська, Запорізька, Дніпропетровська, Одеська, Харківська, Львівська області та місто Київ. На посилений режим несення служби переходить і патрульна поліція у цих регіонах", – повідомив очільник Нацполіції.



Фото: npu.gov.ua

Перший заступник глави МВС Сергій Яровий зазначив, що упродовж наступних днів увага силовиків має бути зосереджена на забезпеченні правопорядку під час проведення масових заходів.

"На цей момент є інформація, що планується близько 1,4 тис. заходів. Тому задіюємо велику кількість особового складу – близько 27,7 тис. працівників Нацполіції, Нацгвардії та ДСНС. Організовують цю роботу та керують забезпеченням безпеки особисто керівники цих відомств", – наголосив Яровий.

Нагадаємо, минулого року до охорони громадського порядку в Києві в період з 7 по 14 травня залучили близько 16 тис. правоохоронців.

На території Донецькій та Луганській областей розпочнуть роботу мобільні пересувні пости.