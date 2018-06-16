Поліція перекрила вулицю в центрі Києва, люди не можуть потрапити додому, – ВІДЕО

Люди, які перебувають на перетині бульвару Тараса Шевченка та вулиці Пушкінської, не можуть пройти у напрямку станцій "Університет", "Театральна" та "Золоті Ворота"

У Києві правоохоронці не пропускають людей на вулицю Пушкінську, яка поблизу готелю "Прем'єр Палац" через "заходи безпеки".

Близько 50 людей не можуть потрапити додому, про що повідомила фотограф та журналіст Анна Грабарська. За її словами, люди, які не мають при собі паспорта або зареєстровані в іншому місці, не можуть пройти до своїх домівок. При цьому, як зазначає фотограф, поліція пропускає іноземців, які говорять, що живуть в готелі всередині огородженої території.

Люди, які перебувають на перетині бульвару Тараса Шевченка та вулиці Пушкінської, не можуть пройти у напрямку станцій "Університет", "Театральна" та "Золоті Ворота".

Правоохоронці відмовляються пояснити, який шлях є альтернативний, кажуть, що їх дії пов'язані із "заходами безпеки".

На місці перебувають патрульні та службовці Національної гвардії.

Крім того, в Києві закрили п'ять станцій метро через повідомлення про мінування.

Нагадаємо, Марш рівності в Києві розпочнеться зранку 17 червня.

З 18:00 16 червня до 17 червня в Києві перекрили рух транспорту на низці вулиць.

Київський метрополітен 17 червня обмежить вхід і вихід на станціях "Театральна", "Площа Льва Толстого" і "Палац спорту".

Безпеку на Марші рівності забезпечуватимуть п'ять тисяч співробітників правоохоронних органів.