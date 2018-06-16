Поліція перекрила вулицю в центрі Києва, люди не можуть потрапити додому, – ВІДЕО
Близько 50 людей не можуть потрапити додому, про що повідомила фотограф та журналіст Анна Грабарська. За її словами, люди, які не мають при собі паспорта або зареєстровані в іншому місці, не можуть пройти до своїх домівок. При цьому, як зазначає фотограф, поліція пропускає іноземців, які говорять, що живуть в готелі всередині огородженої території.
Люди, які перебувають на перетині бульвару Тараса Шевченка та вулиці Пушкінської, не можуть пройти у напрямку станцій "Університет", "Театральна" та "Золоті Ворота".
Правоохоронці відмовляються пояснити, який шлях є альтернативний, кажуть, що їх дії пов'язані із "заходами безпеки".
На місці перебувають патрульні та службовці Національної гвардії.
Крім того, в Києві закрили п'ять станцій метро через повідомлення про мінування.
Нагадаємо, Марш рівності в Києві розпочнеться зранку 17 червня.
З 18:00 16 червня до 17 червня в Києві перекрили рух транспорту на низці вулиць.
Київський метрополітен 17 червня обмежить вхід і вихід на станціях "Театральна", "Площа Льва Толстого" і "Палац спорту".
Безпеку на Марші рівності забезпечуватимуть п'ять тисяч співробітників правоохоронних органів.
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