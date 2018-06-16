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Поліція перекрила вулицю в центрі Києва, люди не можуть потрапити додому, – ВІДЕО

Люди, які перебувають на перетині бульвару Тараса Шевченка та вулиці Пушкінської, не можуть пройти у напрямку станцій "Університет", "Театральна" та "Золоті Ворота"
У Києві правоохоронці не пропускають людей на вулицю Пушкінську, яка поблизу готелю "Прем'єр Палац" через "заходи безпеки".
Поліція перекрила вулицю в центрі Києва, люди не можуть потрапити додому, – ВІДЕО Фото: mvs.gov.ua

Близько 50 людей не можуть потрапити додому, про що повідомила фотограф та журналіст Анна Грабарська. За її словами, люди, які не мають при собі паспорта або зареєстровані в іншому місці, не можуть пройти до своїх домівок. При цьому, як зазначає фотограф, поліція пропускає іноземців, які говорять, що живуть в готелі всередині огородженої території.

Люди, які перебувають на перетині бульвару Тараса Шевченка та вулиці Пушкінської, не можуть пройти у напрямку станцій "Університет", "Театральна" та "Золоті Ворота".

Правоохоронці відмовляються пояснити, який шлях є альтернативний, кажуть, що їх дії пов'язані із "заходами безпеки".

На місці перебувають патрульні та службовці Національної гвардії.

Крім того, в Києві закрили п'ять станцій метро через повідомлення про мінування.

Нагадаємо, Марш рівності в Києві розпочнеться зранку 17 червня.

З 18:00 16 червня до 17 червня в Києві перекрили рух транспорту на низці вулиць.

Київський метрополітен 17 червня обмежить вхід і вихід на станціях "Театральна", "Площа Льва Толстого" і "Палац спорту".

Безпеку на Марші рівності забезпечуватимуть п'ять тисяч співробітників правоохоронних органів.

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16 06 2018 23:46
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