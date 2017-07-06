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Поліція Великобританії назвала ім'я третього виконавця теракту на Лондонському мосту

Третім виконавцем теракту в Лондоні був 22-річний Юсеф Загба, італійський громадянин марокканського походження
Поліція Великобританії назвала ім

Про це йдеться в повідомленні, опублікованому на сайті служби столичної поліції.

За даними газети Corriere della Sera, в березні 2016 року Загба був затриманий в аеропорту Болоньї, коли намагався вилетіти до Туреччини, а потім вирушити в Сирію. Влада Італії внесла його до списку осіб "групи ризику". У Лондоні Загба отримав тимчасову роботу в ресторані. Останній раз він відвідував Італію в 2016 році.

Раніше поліція назвала імена двох виконавців теракту на Лондонському мосту: ними були 27-річний Курям Шазад Батт і 30-річний Рашид Редуейн.

Також повідомлялося, що всіх затриманих у справі про теракт на Лондонському мосту відпустили без пред'явлення звинувачень.

Нагадаємо, в Лондоні ввечері 3 червня білий фургон з'їхав з дороги на тротуар на Лондонському мосту та збив пішоходів, після цього стались атаки ще в кількох місцях неподалік.

Терористичне угрупування ІД взяло на себе відповідальність за теракт в Лондоні у ніч на 4 червня.

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07 06 2017 06:51
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