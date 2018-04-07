Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Поліція Великобританія повідомила про нові випадки отруєння під Солсбері

У сусідньому з британським Солсбері місті були виявлені дві людини без свідомості. Поліція припускає їх контакт з невідомою речовиною
Поліція графства Вілтшир (Великобританія) в середу, 4 липня, повідомила про нові випадки отруєння під Солсбері.
Поліція Великобританія повідомила про нові випадки отруєння під Солсбері Фото: afp.com

За інформацією британської поліції, 30 червня в містечку Еймсбері в одному з будинків були виявлені чоловік і жінка без свідомості, інформує DW.

Постраждалих помістили у лікарню в Солсбері, вони знаходяться в критичному стані. Фахівці проводять необхідні процедури для визначення речовини.

У розпочатому розслідуванні поліції беруть участь кілька структур.

Ряд місць, які постраждалі могли відвідати перед інцидентом, будуть оточені в якості запобіжного заходу, йдеться в заяві поліції.

Нагадаємо, що 4-го березня Сергій Скрипаль та його донька знепритомніли поблизу торговельного центру британського міста Солсбері. Їх відвезли до лікарні з симптомами хімічного отруєння. Відтоді, вони перебувають у важкому стані. Експерти британської поліції заявили, що проти Скрипаля та його доньки застосували нервово-паралітичні речовини, які ймовірно виготовлялись у Росії.

У зв'язку з цим, Британія оголосила про видворення з країни 23-х російських дипломатів. Таке рішення підтримав Держдеп США.

Також, розслідування отруєння Скрипалів обійшлося поліції Великобританії у $10 млн.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

04 07 2018 09:31
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Ви стріляєте – ми чистимо": історія десантника, який створив серветки для чистки зброї

"Ви стріляєте – ми чистимо": історія десантника, який створив серветки для чистки зброї

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.