Поліція Великобританія повідомила про нові випадки отруєння під Солсбері
За інформацією британської поліції, 30 червня в містечку Еймсбері в одному з будинків були виявлені чоловік і жінка без свідомості, інформує DW.
Постраждалих помістили у лікарню в Солсбері, вони знаходяться в критичному стані. Фахівці проводять необхідні процедури для визначення речовини.
У розпочатому розслідуванні поліції беруть участь кілька структур.
Ряд місць, які постраждалі могли відвідати перед інцидентом, будуть оточені в якості запобіжного заходу, йдеться в заяві поліції.
Нагадаємо, що 4-го березня Сергій Скрипаль та його донька знепритомніли поблизу торговельного центру британського міста Солсбері. Їх відвезли до лікарні з симптомами хімічного отруєння. Відтоді, вони перебувають у важкому стані. Експерти британської поліції заявили, що проти Скрипаля та його доньки застосували нервово-паралітичні речовини, які ймовірно виготовлялись у Росії.
У зв'язку з цим, Британія оголосила про видворення з країни 23-х російських дипломатів. Таке рішення підтримав Держдеп США.
Також, розслідування отруєння Скрипалів обійшлося поліції Великобританії у $10 млн.
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