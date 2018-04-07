Поліція Великобританія повідомила про нові випадки отруєння під Солсбері

У сусідньому з британським Солсбері місті були виявлені дві людини без свідомості. Поліція припускає їх контакт з невідомою речовиною

Поліція графства Вілтшир (Великобританія) в середу, 4 липня, повідомила про нові випадки отруєння під Солсбері.

За інформацією британської поліції, 30 червня в містечку Еймсбері в одному з будинків були виявлені чоловік і жінка без свідомості, інформує DW.

Постраждалих помістили у лікарню в Солсбері, вони знаходяться в критичному стані. Фахівці проводять необхідні процедури для визначення речовини.

У розпочатому розслідуванні поліції беруть участь кілька структур.

Ряд місць, які постраждалі могли відвідати перед інцидентом, будуть оточені в якості запобіжного заходу, йдеться в заяві поліції.

Нагадаємо, що 4-го березня Сергій Скрипаль та його донька знепритомніли поблизу торговельного центру британського міста Солсбері. Їх відвезли до лікарні з симптомами хімічного отруєння. Відтоді, вони перебувають у важкому стані. Експерти британської поліції заявили, що проти Скрипаля та його доньки застосували нервово-паралітичні речовини, які ймовірно виготовлялись у Росії.

У зв'язку з цим, Британія оголосила про видворення з країни 23-х російських дипломатів. Таке рішення підтримав Держдеп США.

Також, розслідування отруєння Скрипалів обійшлося поліції Великобританії у $10 млн.