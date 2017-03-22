Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Поліція відкриє кримінальне провадження за пошкодження пам’ятника Щорсу – КМДА

Як відомо, 21 березня стало відомо, що невідомі пошкодили пам’ятник, відпилявши частину правої передньої ноги коня
За фактом пошкодження пам’ятника командиру Червоної Армії Миколі Щорсу буде відкрито кримінальне провадження.
Поліція відкриє кримінальне провадження за пошкодження пам’ятника Щорсу – КМДА Фото:pravda.com.ua

Про це повідомляє "Громадське радіо" з посиланням на головного спеціаліста відділу інспекції державного контролю об’єктів культурної спадщини та археологічного нагляду управління збереження історичного середовища та охорони об’єктів культурної спадщини Департаменту культури в КМДА Вартана Азатьяна.

"Ця пам’ятка монументального мистецтва національного значення перебуває на балансі департаменту культури КМДА і є комунальною власністю. Вчора було пошкоджено комунальне майно. За цим фактом на підставі заяви Департаменту культури буде порушено кримінальну справу за відповідною статтею кримінального кодексу України стосовно пошкодження пам’ятки", - сказав Азатьян.

Як відомо, 21 березня стало відомо, що невідомі пошкодили пам’ятник, відпилявши частину правої передньої ноги коня.

Мер Києва Віталій Кличко запевнив, що пам’ятник Щорсу демонтують дуже швидко, але після того, як Київська держадміністрація отримає відповідний дозвіл від Міністерства культури.

Зазначимо, у Варшаві вандали осквернили Центральне військове кладовище-мавзолей воїнів Червоної армії.

 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

22 03 2017 10:35
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Екопроект "Друге життя": як 5 студенток УКУ вчили школярів сортувати сміття

Екопроект "Друге життя": як 5 студенток УКУ вчили школярів сортувати сміття

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.