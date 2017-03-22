Поліція відкриє кримінальне провадження за пошкодження пам’ятника Щорсу – КМДА

За фактом пошкодження пам’ятника командиру Червоної Армії Миколі Щорсу буде відкрито кримінальне провадження.

Про це повідомляє "Громадське радіо" з посиланням на головного спеціаліста відділу інспекції державного контролю об’єктів культурної спадщини та археологічного нагляду управління збереження історичного середовища та охорони об’єктів культурної спадщини Департаменту культури в КМДА Вартана Азатьяна.

"Ця пам’ятка монументального мистецтва національного значення перебуває на балансі департаменту культури КМДА і є комунальною власністю. Вчора було пошкоджено комунальне майно. За цим фактом на підставі заяви Департаменту культури буде порушено кримінальну справу за відповідною статтею кримінального кодексу України стосовно пошкодження пам’ятки", - сказав Азатьян.

Як відомо, 21 березня стало відомо, що невідомі пошкодили пам’ятник, відпилявши частину правої передньої ноги коня.

Мер Києва Віталій Кличко запевнив, що пам’ятник Щорсу демонтують дуже швидко, але після того, як Київська держадміністрація отримає відповідний дозвіл від Міністерства культури.

Зазначимо, у Варшаві вандали осквернили Центральне військове кладовище-мавзолей воїнів Червоної армії.