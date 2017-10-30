Поліція відкрила 10 кримінальних проваджень через порушення на виборах в ОТГ
Про це повідомили у Нацполіції ввечері 29 жовтня.
"В рамках виборчого процесу до органів Нацполіції надійшло 207 повідомлень про різні події, з яких 136 – у день проведення виборів. Переважна більшість повідомлень була пов’язана з порушенням ведення передвиборної агітації та підкупом виборців", - йдеться у повідомленні.
За отриманими фактами проводиться перевірка.
"Відомості стосовно 10 фактів внесені до ЄРДР, з них 4 – за фактами підкупу виборців, ще по 2 – за фактами незаконного використання виборчих бюлетенів, а також умисного знищення або пошкодження майна", - повідомили у поліції.
Також зафіксовано по одному факту спричинення легких тілесних ушкоджень і перешкоджання законній професійній діяльності журналіста.
Нагадаємо, по Україні 29 жовтня в 201 об'єднаній територіальній громаді в усіх без виключення областях України проходили перші місцеві вибори. Голосування розпочалося о 8:00 і продовжилося до 20:00.
У Львівській області заметіль заважала роботі виборчих дільниць у гірських районах. Проблеми з електропостачанням виникали також в Івано-Франківській та Рівненській областях.
Двоє поліцейських постраждали, коли спробували завадити порушенню громадського порядку на одній із виборчих дільниць Дніпропетровщини.
У партії "Блок Петра Порошенка "Солідарність" заявляють про свою перемогу на виборах в ОТГ, які проходили сьогодні в 201 об'єднаній територіальній громаді. Лідер ВО "Батьківщина" Юлія Тимошенко також заявила про перемогу політсили на виборах. Кожна з політсил заявила про свою виняткову перемогу та звинуватила іншу в порушеннях і маніпуляціях.
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