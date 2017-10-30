Поліція відкрила 10 кримінальних проваджень через порушення на виборах в ОТГ

До Нацполіції надійшло 207 повідомлень про різні події, з яких 136 – у день проведення виборів

Національна поліція відкрила 10 кримінальних проваджень впродовж дня виборів в ОТГ, з них 4 – за фактом підкупу виборців.

Про це повідомили у Нацполіції ввечері 29 жовтня.

"В рамках виборчого процесу до органів Нацполіції надійшло 207 повідомлень про різні події, з яких 136 – у день проведення виборів. Переважна більшість повідомлень була пов’язана з порушенням ведення передвиборної агітації та підкупом виборців", - йдеться у повідомленні.

За отриманими фактами проводиться перевірка.

"Відомості стосовно 10 фактів внесені до ЄРДР, з них 4 – за фактами підкупу виборців, ще по 2 – за фактами незаконного використання виборчих бюлетенів, а також умисного знищення або пошкодження майна", - повідомили у поліції.

Також зафіксовано по одному факту спричинення легких тілесних ушкоджень і перешкоджання законній професійній діяльності журналіста.

Нагадаємо, по Україні 29 жовтня в 201 об'єднаній територіальній громаді в усіх без виключення областях України проходили перші місцеві вибори. Голосування розпочалося о 8:00 і продовжилося до 20:00.

У Львівській області заметіль заважала роботі виборчих дільниць у гірських районах. Проблеми з електропостачанням виникали також в Івано-Франківській та Рівненській областях.

Двоє поліцейських постраждали, коли спробували завадити порушенню громадського порядку на одній із виборчих дільниць Дніпропетровщини.

У партії "Блок Петра Порошенка "Солідарність" заявляють про свою перемогу на виборах в ОТГ, які проходили сьогодні в 201 об'єднаній територіальній громаді. Лідер ВО "Батьківщина" Юлія Тимошенко також заявила про перемогу політсили на виборах. Кожна з політсил заявила про свою виняткову перемогу та звинуватила іншу в порушеннях і маніпуляціях.