Поліція відкрила 11 кримінальних справ за фактами незаконного вивезення львівського сміття

Вантажівки зі сміттям ловили у Вінницькій, Дніпропетровській, Житомирській, Запорізькій, Полтавській, Сумській та Черкаській областях

Нацполіція відкрила 11 кримінальних справ за фактами незаконного вивезення сміття з Львівської обл. починаючи з жовтня 2016 р. за 1 ч. ст. 239 (забруднення або псування земель) Кримінального кодексу.

Поліція зафіксувала 21 факт перевезення сміття з Львівської обл. в інші регіони країни. У кожному з випадків водії сміттєвозів намагалися вивантажити сміття в непередбачених для цього місцях.

Про це повідомляється на сайті МВС.

Вантажівки зі сміттям ловили у Вінницькій, Дніпропетровській, Житомирській, Запорізькій, Полтавській, Сумській і Черкаській обл.

При цьому в більшості випадків сміттєвози рухалися колонами і розвантажували тонни побутових залишків в одному місці.

"Правова кваліфікація таких дій відбувається за статтею Кримінального кодексу, що передбачає покарання за забруднення або псування земель. У той же час, щоб уникнути конфліктних ситуацій, пов'язаних з вивантаженням сміття поза полігонами, підприємства, які замовляють його вивезення, повинні забезпечити водіїв необхідним пакетом документів", - йдеться в повідомленні.

У Вінницькій області було виявлено 3 таких вантажівки, в Дніпропетровській - 11. Кожен з цих автомобілів перевозив 15 тонн сміття. Водії намагалися позбутися вантажу не тільки на звалищах інших міст.

Часто купи відходів вагою від 30 до 80 тонн залишали на полях, у лісопосадках і ярах, забруднюючи навколишнє середовище та створюючи екологічну небезпеку. У деяких випадках сміття намагалися розвантажити на територіях поблизу водойм, біля яких знаходяться населені пункти.

Якби сміттєвий конденсат потрапив у ґрунтові води, які насичують ці водойми, могло б статися масове отруєння місцевих жителів.

Як повідомляв iPress.ua, 27 січня Львову передали земельну ділянку у Яворівському районі площею 12 га для облаштування нового полігону для твердих побутових відходів та будівництва комплексу з переробки сміття.

Врешті-решт, виявилося, що виділена Львову ділянка під сміттєпереробний завод не придатна для будівництва будь-яких об'єктів поводження з відходами.

Дві державні китайські компанії готові представити проекти будівництва сміттєпереробного заводу на Львівщині.

Мер Львова Андрій Садовий вважає, що потрібно щонайменше п'ять комплексів із сортування, переробки та захоронення відходів, щоб навести порядок зі сміттям у місті і області.