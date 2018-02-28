Поліція відкрила 50 кримінальних проваджень через спроби підкупу поліцейських, - Князєв

З початку року за фактами спроби давання хабара правоохоронцям в поліції відкрили 50 кримінальних проваджень.

Про це заявив голова Національної поліції України Сергій Князєв.

"Співробітники Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України відкрили 50 кримінальних проваджень за ст. 369 Кримінального кодексу України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди посадовій особі)", - написав Князєв в фейсбуці.

За його словами, сьогодні силовики "масово" фіксують спроби давання хабарів працівникам поліції на різні суми.

Голова Нацполіції додав, що протягом минулого року за спробу підкупу поліцейського підозру оголосили 264 особам.

У січні повідомлялося, що в Полтавській області бізнесмен пропонував начальнику поліції 100 тис. гривень хабара на рік. Поліцейський повідомив про це правоохоронцям.

Нагадаємо, раніше правоохоронці ліквідували корупційну схему на Одеській митниці, в якій були задіяні керівник відділу, двоє інспекторів і колишній співробітник відомства.