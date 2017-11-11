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Поліція відкрила кримінальне провадження проти співробітника НАБУ, який приніс повістку голові НАЗК

Слідчі почали досудове розслідування за статтею "порушення недоторканності житла"
Київська поліція відкрила кримінальне провадження проти детектива Національного антикорупційного бюро на заяву свекрухи голови Національної агенції запобігання корупції Наталії Корчак.
Поліція відкрила кримінальне провадження проти співробітника НАБУ, який приніс повістку голові НАЗК Фото: nabu.gov.ua

Про це повідомляється на сайті поліції Києва.

"У Святошинське управління звернулася із заявою киянка і повідомила, що 10 листопада близько 18:00 працівник НАБУ незаконно проник в її квартиру. За її зверненням слідчі почали досудове розслідування за ч. 2 ст. 162 (порушення недоторканності житла) Кримінального кодексу", – йдеться в повідомленні.

Відзначається, що правоохоронці проводять усі необхідні заходи для перевірки інформації, викладеної у заяві потерпілої.

Нагадаємо, в п'ятницю ввечері свекруха Корчак замкнула у квартирі детектива НАБУ, прибулого вручити повістку. Пізніше глава НАЗК повідомила, що свекруха після інциденту була госпіталізована.

У спеціальній антикорупційній прокуратурі вважають, що антикорупційні відомства НАБУ та НАЗК неправомірно використовують свої повноваження одне проти одного, нехтуючи законодавством України.

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11 11 2017 19:20
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