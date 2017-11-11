Поліція відкрила кримінальне провадження проти співробітника НАБУ, який приніс повістку голові НАЗК
Про це повідомляється на сайті поліції Києва.
"У Святошинське управління звернулася із заявою киянка і повідомила, що 10 листопада близько 18:00 працівник НАБУ незаконно проник в її квартиру. За її зверненням слідчі почали досудове розслідування за ч. 2 ст. 162 (порушення недоторканності житла) Кримінального кодексу", – йдеться в повідомленні.
Відзначається, що правоохоронці проводять усі необхідні заходи для перевірки інформації, викладеної у заяві потерпілої.
Нагадаємо, в п'ятницю ввечері свекруха Корчак замкнула у квартирі детектива НАБУ, прибулого вручити повістку. Пізніше глава НАЗК повідомила, що свекруха після інциденту була госпіталізована.
У спеціальній антикорупційній прокуратурі вважають, що антикорупційні відомства НАБУ та НАЗК неправомірно використовують свої повноваження одне проти одного, нехтуючи законодавством України.
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