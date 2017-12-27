Поліція відкрила провадження проти автошколи, яка навчала Зайцеву водінню

Слідче управління Головного управління Національної поліції в Харківській області почало розслідувати можливу недбалість автошколи, у якій навчалася підозрювана в скоєнні дорожньо-транспортної пригоди із шістьома загиблими в центрі Харкові 20-річна Олена Зайцева.

Про це заявив заступник начальника Головного управління - начальник Слідчого управління Нацполіції Сергій Чиж, передають "Українські Новини".

"Щодо автошколи розслідування виділено в окреме кримінальне провадження", - сказав він.

Чиж уточнив, що це провадження розслідується за ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу.

Він також повідомив, що продовження основного провадження щодо ДТП пов'язане із клопотанням захисту одного з підозрюваних про проведення додаткових експертиз.

"Під час останнього судового розгляду адвокатом однієї зі сторін було внесене клопотання про додаткові експертизи. Оскільки, на його думку, деякі із проведених раніше експертиз були неякісними", - додав Чиж.

Він зазначив, що законом на проведення експертизи відведено від 3 до 30 днів. Після отримання результатів відбудеться ознайомлення з матеріалами справи, і її буде передано в суд.

Також Чиж повідомив, що у справі про ДТП проведено понад 40 експертиз, допитано більш як 100 чоловік і напрацьовано понад 30 томів справи.

Нагадаємо, що Київський районний суд Харкова вже продовжив термін утримання під вартою Олени Зайцевої. Суд постановив залишити Зайцеву під вартою до 10 лютого 2018 року. Раніше також повідомлялося, що Зайцева визнає свою провину у скоєному.

Як відомо, 18 жовтня близько 20:45 на вулиці Сумській позашляховик Lexus в'їхав у натовп людей. На перетині Сумської та провулку Мечникова зіткнулися автомобіль Lexus RX 350 і Volkswagen Touareg. Після удару Lexus врізався в стовп, перекинувся і вилетів на тротуар, де зім'яв пішоходів. Загинули 5 осіб і 6 були травмовані. Згодом одна з постраждалих померла в лікарні.

За кермом Lexus перебувала 20-річна Олена Зайцева, зведена сестра люстрованого заступника прокурора Черкаської області Дмитра Зайцева і донька відомого харківського бізнесмена Василя Зайцева. Відомо, що дівчину раніше тричі штрафували за порушення ПДР.