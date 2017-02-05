Поліція відкрила вхід на Куликове поле в Одесі: пускають через металодетектори

У вівторок, 2 травня, о 7 ранку Куликове поле в Одесі відкрили для охочих вшанувати пам'ять загиблих 2 травня 2014 року.

Людей пускають з боку Канатної вулиці через рамки металодетекторів. На площі та по її периметру патрулюють поліцейські наряди і військовослужбовці Національної гвардії, повідомляє "Думська".

За інформацією "Інтерфакс-Україна", в місті вивішені прапори з чорними стрічками, оскільки відповідно до розпорядження Одеського міського голови №366 від 5 травня 2014р. цей день є днем жалоби.



Фото: Думська

Як повідомили агентству в прес-службі Головного управління Нацполіції в Одеській області, в місті станом на 8.00 спокійно.

Об 11.00 на перехресті вулиць Дерибасівської і Преображенської відбудеться акція проукраїнських активістів із вшанування пам'яті полеглих під час маршу "За Єдину Україну" 2 травня 2014р.

О 14.00 на Куликовому полі відбудеться поминальна акція проросійських активістів за жертвами пожежі в Будинку профспілок.

2 травня 2014 р. під час зіткнень між проросійськими і проукраїнськими активістами загинули 48 людей і більше 200 постраждали. Більша частина загиблих померли під час або в результаті пожежі в Будинку профспілок на Куликовому полі. Однак першими жертвами зіткнень були саме проукраїнські активісти, які загинули в районі Грецької площі.

Нагадаємо, що для патрулювання в Одесу прибули додаткові спецпідрозділи і тактичні групи Національної поліції України.