Поліція відкрила вхід на Куликове поле в Одесі: пускають через металодетектори
Людей пускають з боку Канатної вулиці через рамки металодетекторів. На площі та по її периметру патрулюють поліцейські наряди і військовослужбовці Національної гвардії, повідомляє "Думська".
За інформацією "Інтерфакс-Україна", в місті вивішені прапори з чорними стрічками, оскільки відповідно до розпорядження Одеського міського голови №366 від 5 травня 2014р. цей день є днем жалоби.
Фото: Думська
Як повідомили агентству в прес-службі Головного управління Нацполіції в Одеській області, в місті станом на 8.00 спокійно.
Об 11.00 на перехресті вулиць Дерибасівської і Преображенської відбудеться акція проукраїнських активістів із вшанування пам'яті полеглих під час маршу "За Єдину Україну" 2 травня 2014р.
О 14.00 на Куликовому полі відбудеться поминальна акція проросійських активістів за жертвами пожежі в Будинку профспілок.
2 травня 2014 р. під час зіткнень між проросійськими і проукраїнськими активістами загинули 48 людей і більше 200 постраждали. Більша частина загиблих померли під час або в результаті пожежі в Будинку профспілок на Куликовому полі. Однак першими жертвами зіткнень були саме проукраїнські активісти, які загинули в районі Грецької площі.
Нагадаємо, що для патрулювання в Одесу прибули додаткові спецпідрозділи і тактичні групи Національної поліції України.
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