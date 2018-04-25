Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Поліція відреагувала на розгром табору ромів у Києві після публікації відео

Відповідні провадження поліцейські почали після публікації відео у Youtube
Поліція розпочала два кримінальні провадження після публікації відео розгрому табору ромів у Києві, який стався у суботу, 21 квітня.
Поліція відреагувала на розгром табору ромів у Києві після публікації відео Фото: opensocietyfoundations.org

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

"Слідчим відділом Голосіївського управління поліції після проведення першочергової перевірки розпочато кримінальні провадження за ст. 161 (Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або ставлення до релігії) та ч. 2 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.

Відповідні провадження поліцейські почали після публікації виданням "Лівий берег" відео у Уoutube.

"Опубліковане відео стало підставою для негайного внесення відомостей у Журнал єдиного обліку заяв та повідомлень Голосіївського управління поліції м. Києва", - наголошують у поліції Києва.

У відомстві заявили, що розпочали розслідування та проводять усі необхідні оперативно-розшукові заходи та слідчі дії для встановлення правопорушників. Правоохоронці просять свідків та очевидців інциденту звернутися до столичної поліції для надання свідчень.

На відео видно, як група молодиків, дехто з яких у балаклавах, біжать за ромами, серед яких були жінки і діти. Молодики у балаклавах кидають у сторону ромів каміння, дехто із хлопців підбігає до ромів і розпилює в їхній бік сльозогінний газ.

На відео чути, як жінки кричать "міліція!".

Як повідомлялося, у суботу, 21 квітня, націоналістична організація С14 розповіла, що змусила ромів піти геть з табору на Лисій горі, після чого спалила їхні намети та речі.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

25 04 2018 20:22
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Гектари нерухомості, елітний автопарк та склади готівки: що надекларували українські глави ОДА

Гектари нерухомості, елітний автопарк та склади готівки: що надекларували українські глави ОДА

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.