Поліція відреагувала на розгром табору ромів у Києві після публікації відео

Поліція розпочала два кримінальні провадження після публікації відео розгрому табору ромів у Києві, який стався у суботу, 21 квітня.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

"Слідчим відділом Голосіївського управління поліції після проведення першочергової перевірки розпочато кримінальні провадження за ст. 161 (Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або ставлення до релігії) та ч. 2 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.

Відповідні провадження поліцейські почали після публікації виданням "Лівий берег" відео у Уoutube.

"Опубліковане відео стало підставою для негайного внесення відомостей у Журнал єдиного обліку заяв та повідомлень Голосіївського управління поліції м. Києва", - наголошують у поліції Києва.

У відомстві заявили, що розпочали розслідування та проводять усі необхідні оперативно-розшукові заходи та слідчі дії для встановлення правопорушників. Правоохоронці просять свідків та очевидців інциденту звернутися до столичної поліції для надання свідчень.

На відео видно, як група молодиків, дехто з яких у балаклавах, біжать за ромами, серед яких були жінки і діти. Молодики у балаклавах кидають у сторону ромів каміння, дехто із хлопців підбігає до ромів і розпилює в їхній бік сльозогінний газ.

На відео чути, як жінки кричать "міліція!".

Як повідомлялося, у суботу, 21 квітня, націоналістична організація С14 розповіла, що змусила ромів піти геть з табору на Лисій горі, після чого спалила їхні намети та речі.